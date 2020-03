Max Verstappen heeft voor het eerst rondjes gereden op het vernieuwde Circuit Zandvoort. De Red Bull-coureur mocht vanmiddag het duinencircuit samen met Arie Luyendyk formeel openen. Het waren de eerste meters met een Formule 1-auto door de kombochten in Zandvoort.



Max Verstappen kreeg de eer met een ‘legendary lap’ Circuit Zandvoort formeel te heropenen. Na de ‘legendary lap’ deed Verstappen nog eens twee runs van elk twee ronden. Jan Lammers, sportief directeur van de Nederlandse Grand Prix, gaf met een Nederlandse vlag het startsignaal voor Verstappens eerste ronde.

Ook aanwezig op Zandvoort vandaag: Arie Luyendyk, naar wie de laatste bocht op Circuit Zandvoort is vernieuwd. Net die laatste bocht is het paradepaardje van het vernieuwde circuit. Met een banking van 18 graden is moet de Arie Luyendykbocht een van de spectaculairste bochten op de F1-kalender worden.

