Zover als het in Turkije ging met een speciale, witte Honda-kleurstelling gaat Red Bull in Amerika niet, maar het team maakt in Austin wel met iets andere sponsorstickers dan normaal acte de présence. Een aantal van de Honda-uitingen worden ingeruild voor die van Acura, de vooral in Amerika actieve luxedivisie van de Japanse automaker.

Zo zal de Acura-naam in Amerika op de achterkant van de Red Bull-bolides Max Verstappen en Sergio Pérez te zien zijn. Voor de AlphaTauri’s van Pierre Gasly en Yuki Tsunoda geldt hetzelfde. Op de overalls en helmen van de coureurs zal Acura ook terug te vinden zijn.

In de jaren tachtig en negentig waren de Acura-naam en het bijbehorende logo geregeld op en langs de baan te spotten bij Grands Prix in Noord-Amerika. De laatste keer is echter alweer veertien jaar geleden. Toen reden Jenson Button en Rubens Barrichello voor Honda’s fabrieksteam tijdens de Grand Prix van Canada met Acura-sponsoring.

Geluksstickers?

Christian Horner, teambaas van Red Bull, denkt dat het een mooi gebaar is om in Amerika de naam van Honda’s ‘high-performance merk’ te vertonen. “Ik denk dat het alleen maar toepasselijk is dat Acura in de top van de autosport vertegenwoordigd is. We verwelkomen ze daarom graag terug in de Formule 1.”

Horner hoopt dat de Acura-stickers Red Bull misschien ook nog wat geluk brengen in Amerika. “Ik weet nog dat Alain Prost in 1989 de Grand Prix van Amerika won met Acura op zijn vizier. Hopelijk kunnen wij op datzelfde resultaat rekenen tijdens dit weekend in Austin.”

Honda F1-topman Masashi Yamamoto noemt het ‘heel speciaal’ dat Red Bull en AlphaTauri in Amerika met Acura op hun auto’s rondrijden. “Dit is tot op heden al een ongelofelijk Formule 1-seizoen. We zijn er trots op dat Acura bij de race in Amerika deel uitmaakt van ons verhaal.”

