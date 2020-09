In beeld: Schumacher, Ilott en Shwartzman testen voor Ferrari

Gisteren raakte bekend dat Ferrari-juniors Mick Schumacher, Callum Ilott en Robert Shwartzman dit jaar hun officiële trainingsdebuut zullen maken gedurende een Formule 1-weekend. Om het drietal voor te bereiden op dat debuut testten de Formule 2-coureurs op woensdag alvast op Fiorano met de Ferrari SF71H uit 2018.



Mick Schumacher en Callum Ilott mogen over anderhalve week instappen bij respectievelijk Alfa Romeo en Haas tijdens de eerste vrije training op de Nürburgring. De Rus Robert Shwartzman moet wachten tot het slotweekend in Abu Dhabi voor zijn debuut. Vandaag testte het drietal alvast met de Ferrari SF71H uit 2018 op Fiorano.

