In de toekomst langere safety car-fases? ‘Proces van ontdubbelen is aangepast’

De Formule 1 is bereid om de safety car-periodes te verlengen om een herhaling van een incident tijdens Grand Prix van Emilia-Romagna te voorkomen. Dat vertelt Michael Masi in gesprek met RaceFans. De langere safety car-periodes zouden een gevolg zijn van de aanpassingen aan de procedure tijdens het ontdubbelen.



Tijdens de Grote Prijs van Emilia-Romagna kwam de safety car op de baan na de klapband van Max Verstappen. Tijdens die safety car-periode crashte George Russell, waardoor er opnieuw marshalls op de baan moesten komen om brokstukken op te ruimen. Terwijl de opruimwerken werden uitgevoerd, kregen zes coureurs de toestemming om zich te ontdubbelen. Ze deden dat op hoge snelheid en reden daarbij vlak langs een groepje marshalls op de baan. Vettel en Grosjean omschreven het incident als ‘erg gevaarlijk‘.

Lees ook: Coureurs beklagen zich over de marshalls: ‘Wat zijn ze gevaarlijk bezig’

Racedirecteur Michael Masi erkende de gevaarlijke situatie tijdens de race op Imola en heeft ondertussen veranderingen doorgevoerd om een herhaling van het incident te voorkomen. “We hebben inmiddels het proces hoe we met het ontdubbelen omgaan aangepast. Dat hebben we met de teambazen en coureurs besproken”, vertelt Masi aan RaceFans.

Volgens de Australiër heeft de aangepaste procedure ook tot gevolg dat een safety car-fase net wat langer kan duren. “Ik heb ze ook gewaarschuwd dat het in dit soort situaties misschien een ronde of twee langer kan duren. Dat is een gevolg dat iedereen accepteert. We hebben in Turkije een goed gesprek gehad met zowel de teams als de coureurs. Het vergt, met de manier waarop de regels momenteel zijn opgesteld, meer een aanpassing van de procedures dan dat er aan de reglementaire kant wat veranderd moet worden”, legt Masi uit.

Lees ook: Grosjean: ‘Mijn lichting heeft nooit een kans aan de top gekregen’