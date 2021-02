Indianapolis op kandidatenlijstje voor F1’s gewenste tweede Grand Prix in Amerika

De Indianapolis Motor Speedway – waar de Formule 1 tussen 2000 en 2007 voor het laatst racete – staat op het lijstje met kandidaten om een mogelijke tweede Amerikaanse Grand Prix te houden.

Dat bevestigt Formule 1-CEO Stefano Domenicali in gesprek met het Amerikaanse Autoweek. “Indianapolis hoort bij de opties die we overwegen”, stelt Domenicali, al kan hij niet prijsgeven wat de beste optie is, en of bijvoorbeeld een stratenrace in Miami of Las Vegas de voorkeur geniet of juist niet.

“We kunnen ook niet te veel zeggen, omdat we geen onnodige verwachtingen willen creëren. Wat ik wel kan zeggen, is dat onze focus zeker op Amerika ligt”, bekent Domenicali, al denkt de Formule 1 volgens hem ook nog altijd aan uitbreiding in China en ‘het Verre Oosten’.

Lees ook: F1 wil Amerika nog altijd veroveren, zet in op tweede race

Als de Formule 1 weer naar de Indianapolis Motor Speedway gaat, wordt er uiteraard niet op de klassieke oval geracet, maar op de layout over ‘het binnenterrein’ die tussen 2000 en 2007 ook al door de koningsklasse werd gebruikt.

De Indianapolis Star meldt dat Roger Penske, de eigenaar van het circuit, er ook nog altijd op zint meer aansprekende raceklassen naar de beroemde Brickyard te halen. Een voordeel is daarbij dat het circuit flink gerenoveerd is sinds Penske het in 2020 heeft overgenomen.

Volgens de Indianapolis Star zou Penske vermoedelijk wel graag een titelsponsor aan de race verbinden om (een deel van) de kosten te dekken. Afgelopen jaar heeft hij vanwege de coronacrisis ook veel geld in de Indycar Series moeten steken, waar hij ook eigenaar van is.

Lees ook: Indianapolis-circuiteigenaar Penske: ‘Kans op terugkeer F1’