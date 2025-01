IndyCar-coureur Colton Herta is al jarenlang de meest waarschijnlijke coureur uit de Amerikaanse autoklasse om de overstap naar de F1 te maken. De Amerikaan wordt op dit moment gelinkt aan het aankomende elfde team Cadillac. Herta is echter al deze geruchten zat. “Ik wil op dit moment gewoon rijden”, aldus de coureur.

Het is niet de eerste keer dat Colton Herta wordt gelinkt aan een Formule 1-team. De Amerikaan kwam eerder al in aanmerking voor een stoeltje bij Red Bulls zusterteam, het toenmalige AlphaTauri. Het team kon de coureur toen echter niet contracteren, omdat Herta geen superlicentie had. De Amerikaan kan daar verandering in brengen, door in 2025 als vierde of hoger in het IndyCar-kampioenschap te eindigen.

Zelf is Herta niet zo bezig met een entree in de Formule 1. “Ik wist niet eens wat de rekensom was om een superlicentie te krijgen,” vertelt Herta eerlijk op de IndyCar-mediadag. “Als het gebeurt, gebeurt het, geweldig. Dan moet ik een beslissing nemen of ik nog steeds gewild ben. Als het niet gebeurt, dan arme ik. Dan zit ik vast aan het racen in IndyCars. Hoe dan ook, ik red me wel.”

Herta is het zat

De Amerikaanse coureur wordt in maart 25, dus mocht Herta in de Formule 1 terechtkomen, dan zou hij als rookie ouder zijn dan normaal. “Ik maak me er eigenlijk helemaal geen zorgen over,” vervolgt de IndyCar-coureur. “Ik word nu al, voor mijn gevoel, een half decennium lang meegesleept in dit gesprek. Dat ben ik een beetje zat en ik wil op dit moment gewoon rijden. Mij richten op IndyCar en op het winnen van een kampioenschap.”

Hoewel Herta een Formule 1-overstap zeker nog niet uitsluit, ziet hij ook wel gelijk nadelen aan over de hele wereld reizen voor deze autosport. “Al mijn vrienden en familie zijn hier in de VS en ik ken niemand waar ik naartoe zou gaan, dus het is een grote beslissing. Als ik die beslissing moet nemen”, besluit de Amerikaan.

