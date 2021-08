Will Power heeft in de Big Machine Spiked Coolers Grand Prix op Indianapolis zijn eerste Indycar-zege van 2021 gepakt. Romain Grosjean en Colton Herta volgden hem naar het podium. De Nederlander Rinus van Kalmthout finishte als 24ste.

Het GP-circuit van Indianapolis is Van Kalmthout voorheen juist gunstig gezind geweest – hij pakte er in 2020 zijn eerste pole en podium en won er eerder dit jaar voor het eerst een Indycar-race – maar de Hoofddorper had er dit keer had een weekend om snel te vergeten.

Van Kalmthout begon de race als negende. Al vroeg in de wedstrijd zakte hij echter buiten de top tien. De balans van zijn bolide van Ed Carpenter Racing was niet naar wens. Van Kalmthout had vooral veel last van overstuur. Zijn eerste pitstop was daarnaast ook niet best. Hierdoor zakte hij van de dertiende naar de twintigste plek.

Van Kalmthout liet daarna nog wel enkele mooie acties zien. Zo verschalkte hij onder meer Ryan Hunter-Reay – die wellicht volgend seizoen zijn teamgenoot wordt bij ECR – op knappe wijze. Gedurende de volgende stints, werkte Van Kalmthout zich op naar P15. Na een tik van Scott McLaughlin spinde hij echter, viel ver terug en finishte als 24ste.

Power pakt P1

Vooraan het veld trok Power de overwinning naar zich toe. Hij legde vooral rond de eerste pitstop een enorm tempo aan de dag. Na zijn eerste stop, in ronde achttien, pakte Power de van pole vertrokken Patricio O’Ward. Daarna reed de Aussie vrijwel onbedreigd naar de zege, al maakte Grosjean het op het eind nog spannend.

Grosjean, die als derde was gestart, had zich in het spoor van Power en Herta na de eerste stops langs O’Ward geknokt. In ronde 71 van de 85, na een korte neutralisatie omdat kampioenschapsleider Alex Palou uitviel met motorpech, rekende Grosjean Herta bij de herstart in. Alexander Rossi finishte als vierde, O’Ward werd vijfde. De Deen Christian Lundgaard – normaal actief in de Formule 2 – kwam bij zijn debuut als twaalfde over de finish.

