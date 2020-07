Indycar: Rinus VeeKay in nieuwe kleuren aan de start op geliefd Road America

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout verschijnt dit raceweekend eenmalig in andere kleuren aan de start in de Amerikaanse Indycars, maar doet dat wel gelijk twee keer: er wacht de negentienjarige Nederlander namelijk een dubbelnummer op zijn geliefde Road America.

Road America, VeeKay spreekt er al haast verliefd over sinds hij in 2017 voor het eerst kennismaakte met de veertien bochten tellende, 6.5 kilometer lange groene omloop in Wisconsin. “Het werd dat jaar ook gelijk de eerste race die ik ooit won in Amerika”, zegt de coureur die toen in de USF2000-opstapklasse uitkwam, maar er iets meer dan drie jaar later aantreedt als volwaardig Indycar-coureur. Tussendoor won hij er ook vorig jaar in de Indy Lights nog een race.

Zijn eerste twee races in de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1 heeft VeeKay er inmiddels opzitten. Zijn debuut met twee crashes in Texas omschreef hijzelf als ‘een nachtmerrie’, maar daarna volgde de gedroomde revanche op Indianapolis’ voormalig Formule 1-circuit met een ijzersterke vijfde plaats. “De beste race van mijn hele carrière”, jubelde hij daarna zelfs na afloop.

Wat zijn Indycar-carrière betreft, volgen gelijk dit weekend race nummer drie én vier, met de dubbel op Road America. “Absoluut mijn favoriete circuit, dat altijd goed voor me is geweest”, verheugt hij zich op het weerzien, waarbij hij niet in het zwart-wit van de eerste twee races te zien is, maar eenmalig aantreedt in het blauw-wit van Direct Supply, een grote sponsor van zijn team Ed Carpenter Racing.

“Het zal een genoegen zijn om in deze kleuren te rijden”, zegt VeeKay, die de ‘one-off livery‘ op Twitter zelfs als sexy omschrijft. Vooruitblikkend op het weekend, hoopt hij de in Indianapolis ingezette lijn door te trekken. “Hopelijk kunnen we weer zo’n goed weekend hebben.” Race 1 op Road Amerika is zaterdagavond vanaf 23:00 uur te zien op Ziggo Sport Racing, race 2 zondag vanaf 18:30.

Rij hier alvast een rondje mee met Tony Kanaan om te zien wat Road America zo indrukwekkend maakt!