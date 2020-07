VeeKay blikt na valse start en met uitzicht op ‘Indy’ vooruit: ‘Ben tien keer beter voorbereid’

Hij heeft er vanuit zijn nieuwe appartement uitzicht op: de Indianapolis Motor Speedway, waar eind augustus de Indy 500 wordt afgewerkt, het hoofdnummer op de Indycar-kalender. Op diezelfde kalender staat voor Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout ook aanstaand weekend al een afspraak op ‘Indy’: de tweede race van het Indycar-seizoen dat als een nachtmerrie begon voor de jongeling die zo droomt van Amerikaans succes.

Over die eerste race, bijna vier weken geleden op de ontzettend tricky Texas Motor Speedway, is inmiddels het meeste wel gezegd en geschreven. Het verhaal is dan ook bekend: na twee crashes op één dag (het hele ‘weekend’ werd op zaterdag afgewerkt vanwege de coronacrisis) sprak ook VeeKay zelf van “een nachtmerrie” van een debuut op de ontzagwekkende oval.

De negentienjarige Hoofddorper, die later erkende vooraf al niet lekker te hebben geslapen, liep er de dagen erna ook nog wel even mee rond. “Het heeft denk ik tot het volgende weekend geduurd dat ik me even niet mezelf voelde”, vertelt hij in gesprek met FORMULE 1. Het was ook ‘de grootste teleurstelling uit mijn carrière’, zegt hij. “Het was moeilijk.”

“In het begin kreeg ik ook op mijn kop van het team, maar het was ook mijn fout. Ze doen dat ook alleen om te zorgen dat ik ervan leer, dat was ook de les: leer hiervan.” VeeKay is vastbesloten dat te doen, en bovendien: een aloude oval-wet spreekt in zijn voordeel. “Ze zeggen hier altijd: op ovals heb je coureurs die al gecrasht zijn en coureurs die nog gaan crashen. Nou, dan heb ik ‘m nu al gehad.”

‘Tien keer beter voorbereid’

Een voordeel volgens VeeKay is dat hij ‘tien keer zo goed’ is voorbereid op race twee. Deze wordt dus op de Indianapolis Motor Speedway gehouden – overigens niet op de beroemde oval, maar het oude Formule 1-circuit aldaar. Een baan die VeeKay kent en waar hij op de Road to Indy (opstapklassen onder de Indycars) bovendien heeft gewonnen. “Ik weet dus wat me te wachten staat.”

Daarnaast helpt het om nu wél een echt raceweekend te hebben – met vrijdag een training en kwalificatie en zondag de warm-up en race – in plaats van alles op één dag gepropt voor je kiezen te krijgen. “Zeker als rookie maak je best veel nieuwe dingen mee op een dag. Het is fijn nu even extra de tijd te hebben, om over dingen na te denken en er even op te slapen.”

Behalve dat hij tijdens het weekend meer tijd heeft, heeft hij dat ook de afgelopen weken gehad. Oké, er kwam een verhuizing tussendoor, maar het was minder haasten dan voor Texas. Toen kwam hij na twee weken in quarantaine in Mexico en de nodige visum-zorgen pas drie dagen voor de race het land binnen.

‘Thuiswedstrijd’

In zijn nieuwe ‘thuis’ in Indianapolis heeft VeeKay de tijd ook goed besteed: veel trainen, veel bij het team langs (“dat zit lekker in de buurt”) klussen in zijn nieuwe appartement en – natuurlijk – van dat uitzicht om Amerika’s beroemdste racetempel genieten. Met komend weekend daar de race dus voor de boeg. “Ik heb tijdens een raceweekend nog nooit zo dicht bij circuit gezeten!”, lacht hij.

“Ik weet niet eens of ik de parkeerpas wel nodig heb die ik heb gekregen!”, sluit hij zelfs een wandeling naar ‘werk’ niet uit. Wanneer verlaat VeeKay de Indianapolis Motor Speedway zaterdag eigenlijk weer met een goed gevoel, voor de korte terugreis naar huis? “Ik ga geen hoge verwachtingen stellen. Het belangrijkste is dat ik veel leer, geen fouten maak en het beste eruit haal. Ik heb er zin in!”

