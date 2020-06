Indycar: Valse start voor VeeKay bij debuut in Texas: ‘Had verwacht dat het anders zou gaan’

38 ronden, zo lang duurde de debuutrace van de Nederlander Rinus VeeKay in de Amerikaanse Indycar Series. Na een crash in de eerste training kwam ook zijn eerste wedstrijd helaas tot een voortijdig einde.

VeeKay crashte in de eerste training op de Texas Motor Speedway en moest de kwalificatie uitzitten terwijl zijn team Ed Carpenter Racing zijn bolide oplapte, maar begon daarna voortvarend aan de wedstrijd. De negentienjarige jongeling knokte zich in de openingsfase goed naar voren en had net zijn eerste pitstop erop zitten toen het voor de tweede keer mis ging.

VeeKay raakte de controle kwijt toen hij aan de ‘bovenkant’ van de kombaan, hoog bovenop de banking, de controle verloor. Even leek het er nog op dat hij zijn auto weer onder controle kreeg, maar helaas: VeeKay schoof over de baan, spinde en nam de eveneens debuterende Spanjaard Alex Palou mee. Het was gelijk einde race voor allebei.

(tekst loopt door onder de video)

Balen dus voor de ambitieuze en talentvolle tiener – vorig jaar tweede in de Indy Lights en in 2018 kampioen in de Pro Mazda op de Road to Indy, het voortraject naar de Indycars waar hij al zo lang van droomt. “Ik kwam iets te hoog uit na een inhaalactie op Santino Ferrucci en verloor de achterkant van de auto op de stukken rubber buiten de racelijn. Daarna raakte ik Alex”, verhaalt VeeKay tegenover NBC.

“Het was heel ongelukkig. Ik had verwacht dat mijn debuut anders zou gaan. Het spijt me voor het team. We blijven werken om sterker te worden”, vervolgt VeeKay, die beaamt dat het korte schema – het hele ‘weekend’ werd op één dag afgewerkt vanwege van de coronamaatregelen – het niet makkelijker maakte. “Zo had ik veel te leren. Ik crashte helaas twee keer, maar de schuld ligt volledig bij mij”, erkent hij.

“Ik ga nu slapen en hierover nadenken. Daar heb ik een maand voor”, besluit VeeKay. De volgende race op de Indycar-kalender is (onder voorbehoud) op 4 juli, op het ‘Grand Prix-circuit’ van Indianapolis.

