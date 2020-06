Preview: Indycar-seizoen gaat van start met Rinus VeeKay in Texaanse thriller

Na het nodige corona-uitstel trapt het Indycar-seizoen 2020 in de nacht van zaterdag op zondag af, met natuurlijk het debuut van de negentienjarige Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout op de spectaculaire Texas Motor Speedway. Klaar voor de start? Dit moet jij weten over het debuut van Rinus én de rest van de Indycar Series.

Zijn naam staat op de inschrijflijst bij auto nummer 21: uit Hoofddorp, the Netherlands, voor Ed Carpenter Racing – Rinus VeeKay. Je zou het de artiestennaam van de op 11 september 2000 geboren Van Kalmthout kunnen noemen, en hij maakte er furore mee op de Road to Indy, de opstapklassen onder de Indycar. VeeKay kwam in 2017 naar Amerika en werd gelijk tweede in de USF2000, het jaar erop volgde de titel in de Pro Mazda, daarna het vice-kampioenschap in de Indy Lights.

VeeKay bestormde de de Amerikaanse autosportladder eerder dan dat hij hem beklom, en imponeerde in 2019 tussentijds tijdens een aantal tests voor Ed Carpenter Racing. Het leverde hem voor dit jaar een zitje op bij het team uit Indianapolis. Gelijk full-time ook, al was het door de coronacrisis alsnog een tijdje wachten voor zijn daadwerkelijke debuut. In maart ging een streep door de beoogde Indy-opener in Florida, en nog een reeks evenementen, maar nu komt het er dan van, in Texas.

Mexicaanse quarantaine

“Het was nog lastig om terug te komen naar Amerika”, vertelt VeeKay, die aanvankelijk een tijd in het land was blijven plakken in de hoop dat het seizoen alsnog eind mei of begin april zou starten. Maar het ‘aftellen zonder te weten tot wanneer’ duurde te lang, terwijl de coronasituatie in Amerika verergerde. De terugreis naar Nederland was zo onvermijdelijk, maar weer op het vliegtuig stappen naar Amerika voor het nummer in Texas bleef vervolgens nog een flinke uitdaging door alle reisrestricties – en vereiste zelfs een ‘quarantaine-tussenstop’ in Mexico.

“We hebben er met het team, mijn management en de Indycar Series hard aan gewerkt. Uiteindelijk zijn we naar Mexico gegaan en hebben daar in quarantaine gezeten tot we groen licht kregen om door te rijzen naar Amerika”, kan VeeKay er inmiddels – ‘want ik heb wel wat slapeloze nachten gehad’ – om lachen. “Het was een hele toer, maar het gaat er uiteindelijk om dat we kunnen racen.”

Wat racen betreft heeft de Indycar – uiteraard met de nodige slagen om de arm – een veertien races tellende kalender opgesteld, al zullen er net als in de Formule 1 een paar ‘dubbels’ worden afgewerkt – iets was ze in de Indycars dan overigens liever in hetzelfde weekend doen.

Vuurdoop

Het openingsnummer in Texas is echter een enkele race, sterker nog: het hele evenement wordt op één dag afgewerkt. Van training tot kwalificatie tot race. En op een kalender die uit stratencircuits, permanente omlopen en ovals (kombanen) bestaat, is de Texas Motor Speedway ook nog eens één van de meest imposante uit de laatste categorie. Het maakt het er niet makkelijker op voor een rookie, maar VeeKay heeft vertrouwen in zijn vuurdoop: “Het zal vast een hele ervaring worden, maar het team en ik hebben ons er volledig op voorbereid het zo goed mogelijk te doen.”

Een pluspunt, ook, is dat VeeKay in februari al een oval-test deed op de baan in Texas. “Dat was heel vet, het gaat zó hard”, glunderde hij toen na afloop. Dat goede gevoel is er ook vier maanden later nog. “Die test toen was gewoon goed, en het gaat ook zeker helpen om Ed Carpenter (VeeKay’s teambaas én teamgenoot die een echte oval-expert is, red.) naast me te hebben nu de tijd dit weekend beperkt is. Ik zal hem ongetwijfeld heel veel vragen stellen.”

VeeKay twijfelt er ook niet aan dat de seizoensaftrap gelijk de moeite waard wordt. “Een geweldig spektakel”, verwacht hij zelfs. “Texas is namelijk altijd een thriller. Wie laat opblijft, zal er vast van genieten!” En ja, daarmee komen we ook op de starttijd, want de kwalificatie wordt zaterdag vanaf 23:00 uur Nederlandse tijd uitgezonden door Ziggo Sport. De race vanaf 01:30 op wat dan officieel zondag is.

Hoe kan ik Rinus tijdens de race herkennen?

Ja, dat is natuurlijk wel fijn om te weten: hij rijdt voor Ed Carpenter Racing – Chevrolet, in zwart-wit-rood. De auto van Ed Carpenter zelf lijkt er overigens behoorlijk op, maar heeft meer rood in de kleurstelling. Het zal je overigens gelijk opvallen dat de auto’s een aero screen hebben. Dat is nieuw dit jaar en dient – net als de halo in de Formule 1 – om coureurs betere hoofdbescherming te bieden.

Hoe zit het verder met die auto’s?

Die zijn voor iedereen hetzelfde – Dallara maakt ze, al zijn er wel verschillende aero-specificaties voor ovals tegenover reguliere banen of stratencircuits. Het verschil zit ‘m vooral in wat voor motor achterin ligt: Honda en Chevrolet. Dat zijn in beide gevallen 2.2-liter twinturbo V6-motoren met tussen de 550 en 700 pk en een topsnelheid van pakweg 378 op de ovals. VeeKay rijdt bij Ed Carpenter Racing met Chevrolet, dat ook übertopteam Penske binnen de gelederen heeft en Arrow McLaren SP dat, inderdaad, aan het McLaren Formule 1-team gelieerd is. Honda kan onder meer topteams Ganassi en Andretti Autosport tot haar partners rekenen.

Wanneer is de Indy 500?

Traditioneel wordt dit kroonjuweel van de autosport in the month of may gehouden, maar door de coronapandemie is ‘de 500’ uitgesteld naar 23 augustus. Er wordt overigens ook nog twee keer op het ‘GP-circuit’ van Indianapolis geracet; op 4 juli en 3 oktober.

Op wie moet ik verder letten?

Grote namen in de Indycars zijn de altijd sterke vijfvoudig kampioen Scott Dixon, titelverdediger Josef Newgarden (die inmiddels twee titels op zak heeft), Will Power (kampioen in 2014 én in 2018 winnaar van de Indy 500), de altijd aanvallend rijdende Alexander Rossi (Indy 500-winnaar in 2016) en Simon Pagenaud (kampioen in 2016 en vorig jaar winnaar van ‘de 500’).

Rijden er verder nog bekenden mee?

Ganassi treedt behalve met Dixon met de Zweedse ex-Formule 1-coureur Marcus Ericsson en zijn landgenoot Felix Rosenqvist aan. Andretti Autosport heeft Takuma Sato (de ex-Formule 1-coureur die in 2017 de Indy 500 won) in het team. Andere namen die misschien een belletje doen rinkelen zijn die van veteranen als James Hinchcliffe, Graham Rahal en Tony Kanaan.

Maakt VeeKay kans op succes?

Hij is, uiteraard, ambitieus. “Ik wil gelijk imponeren”, vertelde hij eerder. Met een beetje geluk, denk hij, kan hij dit jaar zelfs al een zege pakken. En winnen wil hij ook in het speciale rookie-kampioenschap, dat in 1985 overigens gewonnen werd door Arie Luyendyk, de tweevoudig Indy 500-winnaar die tegenwoordig niet alleen race steward is in de Indycars, maar ook een soort onofficiële adviseur van VeeKay.

Hoe ziet de kalender er verder uit?

