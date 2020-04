Van volkslied tot virtuele actie, VeeKay draait warm voor Indycar-simraces: ‘Gaaf toch?’

Rinus ‘VeeKay’ van Kaltmhout wacht nog altijd met smart op de start van het echte Indycar-seizoen, dat is uitgesteld vanwege de coronacrisis. In de tussentijd is echter een heus virtueel Indycar-kampioenschap opgezet, op typisch Amerikaanse wijze: groots en met poespas. “Ik vind het gaaf dat ze de fans en rijders zo toch sensatie bieden.”

De optelsom van een jonge coureur en veel vrije tijd met als uitkomst een flinke simrace-verslaving, is misschien snel gemaakt, maar gaat in VeeKay’s geval niet op. De negentienjarige Hoofddorper is van huis uit geen megafan van simracen, vertelde hij FORMULE 1 vorig jaar al eens, en ook toen duidelijk werd dat het Indycar-seizoen voorlopig nog niet start, kroop hij niet gelijk achter het virtuele stuur.

Dat laatste kwam ook omdat VeeKay eerst nog een aantal weken in Amerika bleef, in Florida, in afwachting van een seizoensstart die steeds verder werd uitgesteld. Hij wilde aanvankelijk niet terug naar Nederland met het risico dat daarna Amerika niet meer in te komen als er toch al vroeg geracet zou worden. Dat was dus veel trainen in Florida, maar ook veel aftellen ‘zonder te weten tot wanneer’.

Terug in Nederland

Twee weken geleden hakte hij toch de knoop maar door, en stapte op het vliegtuig terug naar Nederland. “Ook omdat ik hier in Nederland een nieuw Amerikaans sportvisum moest ophalen voor de komende maanden”, lacht hij. “Anders is dat straks weer een probleem.” Thuis zien zijn dagen er echter niet heel anders uit dan in Amerika, vertelt hij. “Het is vooral heel veel trainen.”

“Ik begin elke dag om tien uur met mijn trainer Raun Grobben. De sportscholen zijn natuurlijk dicht, maar voor personal training met z’n tweeën hebben we wel een gym die we kunnen gebruiken.” En ze zijn veel buiten. “Later op de dag, als ik mijn schema in de gym heb afgewerkt, zitten we nog tussen de twee en vier uur op de fiets.”

“Daarna is het dan tijd voor iRacing”, vertelt VeeKay, die eerder al aangaf het virtuele racen niet uit te sluiten als het te zeer zou beginnen te kriebelen. Inmiddels is het zover, met VeeKay’s team Ed Carpenter Racing dat hem ook vroeg of hij geen zin had mee te doen aan het Indycar iRacing-kampioenschap. “Toen ik nog in Amerika zat was dat ook lastig, want daar had ik natuurlijk ook geen sim staan.”

Leermomentjes



Sinds zijn terugkeer in Nederland, maakt hij gebruik van die van simrace- en simulatorspecialist Atze Kerkhof bij diens bedrijf. “Want thuis heb ik er alsnog geen. Het is dus telkens een uur in de auto, dus het is niet zo dat ik de hele dag in de sim zit. Maar met het trainen en simmen zijn mijn dagen nu alsnog redelijk gevuld.”

Een simulator besturen an sich is geen nieuwe ervaring voor VeeKay, maar iRacing is dat wel. “Ik heb eerder in de simulator gezeten bij Atze en bij Ed Carpenter Racing gebruiken we de Indycar-simulator van Chevrolet (ECR’s motorleverancier, red.) maar dat zijn hele ontwikkelde simulatoren die het rijden heel exact nabootsen. iRacing is toch meer een spel, al is het super moeilijk”, grinnikt VeeKay.

“Het vraag om een hele andere manier van rijden, dus het is ook gewoon uren maken, mijlen maken om snel te zijn.” Zijn Indycar iRacing-debuut maakte VeeKay vorig weekend, met de race op Motegi waarin hij 23ste van de 33 werd. “Er zaten wel wat leermomentjes bij”, erkent hij ruiterlijk, “maar het gaat steeds beter en wordt natuurlijk ook steeds leuker naarmate het beter gaat.”

Grote Amerikaanse productie

Wat VeeKay ook leuk vindt, is dat de Indycar Series echt probeert de fans een zo groots mogelijk alternatief te bieden. Zo worden de Indycar iRaces in Amerika op tv uitgezonden, doet de vaste ploeg commentatoren verslag van de races en worden die zelfs afgetrapt met het zingen van het volkslied door bekende artiesten.

Een hele productie dus? “Zeker! Ik vind het heel gaaf dat ze nu er niet echt gereden wordt, zowel de fans als de rijders zo toch wat sensatie bieden.” Tot opmerkelijke details aan toe: “Na de vorige virtuele race kreeg ik zelfs van een fotograaf foto’s toegestuurd! Ik dacht nog: hè, het is toch iRacing, maar zelfs aan dat soort details is gedacht.”

Behalve dat het een goede manier is om scherp te blijven, is het volgens VeeKay ook gezellig met Indycar-rijders en gastcoureurs onderling. “Ik zit in een audiochat met onder meer mijn teamgenoten Conor Daly en Ed Carpenter, maar ook Alexander Rossi, James Hinchcliffe en dat soort gasten. Dat is echt lachen. Vooral Conor kan trouwens flink schreeuwen van enthousiasme en blijdschap, haha.”

De volgende race in het Indycar iRacing-kampioenschap is zaterdagavond op het virtuele Circuit of the Americas. In het weekend waarin aanvankelijk ook het echte raceweekend aldaar ingepland stond. Maar op echt racen blijft het wachten. “Ik had het begin van mijn Indycar-carrière wel anders voorgesteld, ja”, erkent VeeKay, “maar we gaan het zien, het komt vast goed. Hopelijk gaan we snel echt racen.”

De Indycar iRacing-wedstrijd op het Circuit of the Americas wordt zaterdagavond vanaf 20:30 uur Nederlandse tijd gehouden. Behalve een groot deel van het Indycar-veld doet McLaren Formule 1-coureur Lando Norris mee als gastrijder. Hou de social media van Indycar en je favoriete coureurs in de gaten om te zien hoe en wanneer de race live te streamen of terug te kijken is.