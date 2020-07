Indycar: Rinus VeeKay slaat sterk terug met P5 op Indianapolis: ‘Ben super happy’

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft zich uitstekend herpakt in zijn tweede Indycar-weekend, met een vijfde plek op het GP-circuit van Indianapolis.

Zijn debuutweekend in de Amerikaanse raceklasse liep nog op een zelfverklaarde ‘nachtmerrie’ uit, maar op de heilige grond van Indianapolis (al werd er op het oude Formule 1-circuit geracet in plaats van de beroemde oval) liet de jonge Nederlandse coureur zien wat hij in zijn mars heeft.

Na zijn valse start in Texas, een maand geleden, zat VeeKay er ook wel echt even mee, maar hij vertelde deze week al aan FORMULE 1 zich ‘tien keer beter voorbereid’ te voelen voor de race in zijn nieuwe woonplaats Indianapolis. En dat bleek, met een sterke rit naar P5.

Lees ook: VeeKay blikt na valse start en met uitzicht op ‘Indy’ vooruit: ‘Ben tien keer beter voorbereid’_

“Een geweldige race”, geniet VeeKay, die uitkomt voor Ed Carpenter Racing, nu na in een video op zijn Twitter-pagina. De negentienjarige Hoofddorper ging als achttiende van start, maar maakte al vroeg (na vijf ronden) zijn eerste pitstops om de harde banden in te ruilen voor het zachtere schoeisel.

Een goede keuze, want hij vond daarna gestaag zijn weg naar voren. Bij zijn tweede stop, lag hij al zevende. Bij stop nummer drie op plek vijf. En hoewel er daarna wel weer wat inhaalwerk nodig was, kwam hij uiteindelijk zo ook aan de streep op plaats vijf door.

“Ik ben super happy. Van achttien naar vijf; ik heb echt, écht mijn best gedaan”, benadrukt hij met een zucht dat het hard werken was. “Ik heb elke ronde gepusht en het team heeft me een geweldige auto gegeven. Ik ben nog nooit zo blij geweest.”

De race op Indy werd gewonnen door Scott Dixon, de vijfvoudig kampioen die ook de seizoensopener in Texas al had gewonnen. Plek twee was voor Graham Rahal, Simon Pagenaud pakte P3. Achter Colton Herta was VeeKay op plaats vijf de beste rookie.

In het nieuwe nummer van FORMULE 1, nr. 08, dat vanaf vrijdag 10 juli in de winkel ligt, lees je nog veel meer over Rinus’ leven en avonturen in Amerika.