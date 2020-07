Indycar: Rosenqvist wint race twee op Road America, VeeKay veertiende

De Zweed Felix Rosenqvist heeft de tweede race van het Indycar-weekend op Road America gewonnen. De Nederlander Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout finishte als veertiende.

Zaterdag (of liever: zondagnacht Nederlandse tijd) eindigde VeeKay als dertiende in de eerste race op het circuit in Wisconsin. Begon hij in race één nog van de zestiende startplek, daar mocht hij zondag één plekje verder vooraan op de grid beginnen.

Het meest indrukwekkend aan VeeKay’s race was ongetwijfeld zijn openingsronde. Terwijl het flink mis ging tussen Will Power en Ryan Hunter-Reay en Graham Rahal en (wederom) Power, knokte VeeKay zich in de chaos naar voren naar de zesde plaats.

Na een korte neutralisatie om de gecrashte bolides te bergen, had de coureur van Ed Carpenter Racing het tempo goed te pakken. Kort na zijn eerste stop verloor de negentienjarige Hoofddorper echter een viertal posities, maar vocht zich ook weer terug naar plek negen met een aantal mooie moves.

Na zijn tweede stop zakte VeeKay echter wat weg in de volgende stint, waarna hij na zijn derde en laatste bezoek als twaalfde weer naar buiten kwam. In de slotfase verloor hij nog posities aan vijfvoudig kampioen Scott Dixon en Penske’s Simon Pagenaud, de kampioen van 2016.

VeeKay kwam zo als veertiende binnen, met Ziggo Sport dat berichtte dat hij in de slotronde(n) mogelijk geen tot weinig brandstof over had. De race werd na een mooi duel in de slotronden gewonnen door Rosenqvist, voor Patricio O’Ward en Alexander Rossi.

Dankzij de zege van Rosenqvist loopt het team van Ganassi vier-op-vier. Zijn teamgenoot Dixon won de eerste drie races immers. Dixon gaat ook ruim aan de leiding in het kampioenschap. Volgende week volgt weer een dubbelnummer, dan op de Iowa Speedway-oval.

