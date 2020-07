Indycar: VeeKay dertiende op Road America, hattrick voor ongenaakbare Dixon

De Nederlandse Indycar-coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout is in de eerste van twee races dit weekend op Road America als dertiende gefinisht. De zege was voor Scott Dixon, die daarmee een hattrick scoorde en de leiding in het kampioenschap verstevigde.

VeeKay maakte een goede start vanaf de zestiende plek en klom op naar plaats dertien. De negentienjarige coureur uit Hoofddorp schudde daarbij ook een mega-indrukwekkende inhaalactie buitenom om Simon Pagenaud uit zijn mouw.

Lees ook: Indycar: Rinus VeeKay in nieuwe kleuren aan de start op geliefd Road America

De voor Ed Carpenter Racing uitkomende VeeKay verloor helaas weer enkele plekken toen hij in de chaos betrokken raakte die Andretti’s Alexander Rossi en Marco Andretti veroorzaakten met een wilde rit over het gras – dwars door een aantal reclameborden. VeeKay kwam toen ook even buiten de baan.

Na een flinke duw in duel met Charlie Kimball, verloor VeeKay weer wat posities – en na een vroege eerste stop kwam hij als 21ste weer naar buiten. Bij de vorige race, op de GP-omloop van Indianapolis, bleek zo’n vroege stop een meesterzet voor VeeKay, maar op Road America was dat niet het geval.

Lees ook: Indycar: Rinus VeeKay slaat sterk terug met P5 op Indianapolis: ‘Ben super happy’

VeeKay leek op dat moment enigszins te worstelen qua tempo, met zijn team Ed Carpenter Racing dat meldde dat hij een probleem had met de brandstofpomp. Dit zorgde er ook voor dat hij veel tijd verloor bij zijn tweede stop. Daarna reed hij op de rand van de top twintig, maar na stop drie ging het beter.

VeeKay maakte zijn derde stop tegelijk met vrijwel al zijn collega’s in ronde 38 tijdens een neutralisatie, nodig na een schuiver van Jack Harvey. Twee cautions verder (onder meer na een harde klap van VeeKay’s teamgenoot Conor Daly) zette VeeKay de eindsprint in.

Na de derde en laatste herstart schoof de Nederlander nog een aantal plekken op, onder meer door kort achter elkaar eerst Oliver Askew en Alexander Rossi in te halen. Uiteindelijk finishte VeeKay zo op de dertiende plaats.

De race werd ondertussen gewonnen door Scott Dixon, die ook in Texas en Indianapolis al had getriomfeerd. Een loepzuivere hattrick dus voor de Nieuw-Zeelander, die typisch sterk racete én het strategische spelletje slim speelde. Will Power finishte als tweede, de rookie Alex Palou op plaats drie.

Race twee op Road America is zondag vanaf 18:30 Nederlandse tijd op Ziggo Sport Racing te zien.