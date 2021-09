De Nederlander Rinus van Kalmthout heeft de finalerace van het Indycar-seizoen niet kunnen uitrijden door technische pech. De Spanjaard Alex Palou legde met een vierde plek beslag op de titel in het door Colton Herta gewonnen slotstuk in de straten van Long Beach.

Het seizoen van Van Kalmthout ging zo als een nachtkaars uit. Na een sterke eerste seizoenshelft – inclusief zege – zat het in de tweede helft tegen. In Long Beach begon hij als 24ste na een lastige kwalificatie. In de race vond hij zijn weg naar voren, maar zat het andermaal niet mee. Een probleem met de benzinedruk betekende een voortijdig einde van zijn wedstrijd.

Van Kalmthout, die halverwege het kampioenschap nog vijfde in de tussenstand stond, sluit 2021 zo op de twaalfde plek in de Indycars af. Beter nieuws was er eerder op de zondag voor de Hoofddorper, toen zijn contractverlenging bij Ed Carpenter Racing officieel werd aangekondigd. De 21-jarige coureur begint in 2022 aan zijn derde seizoen bij het team. In 2020 veroverde hij de prestigieuze rookie of the year-titel met ‘ECR’.

Palou pakt de titel

2020’s runner-up in de race voor rookie of the year, Palou, maakte van de winter de overstap van Dale Coyne naar topteam Ganassi en legde voor die Indycar-grootheid beslag op de titel. Palou had aan een vierde plek in Long Beach genoeg. Hij werd geholpen door vroege tegenslag voor kampioenschapsrivaal Pato O’Ward. O’Ward werd bij de start geraakt door Ed Jones en daardoor stak later in de race een transmissieprobleem de kop op.

O’Ward parkeerde zijn auto, maar stapte ronden later weer in met de hoop de tweede plek in het kampioenschap te verdedigen. Dat lukte niet, aangezien Josef Newgarden als tweede finishte en zo genoeg punten scoorde om O’Ward te passeren. O’Ward gaf later alsnog op. De McLaren-coureur is wel de nummer drie in het klassement en eindigt zo een plekje voor Scott Dixon, de kampioen van 2020 die in Long Beach de laatste podiumplek pakte.

