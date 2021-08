Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout zag een sterke inhaalrace tot een voortijdig einde komen door een botsing met meerdere auto’s tijdens de Indycar-race op de Gateway-oval. Penske-coureur Josef Newgarden won de chaotische race en sleepte zichzelf terug het titelgevecht in.

Van Kalmthout begon de race als 23ste en voorlaatste, als gevolg van een verkeerde kwalificatie-setup waarvoor zijn team Ed Carpenter Racing had gekozen. In de race had de Nederlander het echter op zijn heupen. Van Kalmthout knokte zich in no-time richting de top tien, tussen een reeks crashes en neutralisaties door.

Lees ook: ‘Veel belangstelling’ voor Van Kalmthout: ‘Maar voel me goed bij ECR’

In ronde 65 van de 260 ging het bij een herstart echter mis voor ‘VeeKay’. Verder vooraan het veld was sprake van enig oponthoud, terwijl Ganassi’s Scott Dixon en Alex Palou voor hem in gevecht waren. Van Kalmthout kwam met een gaatje voor zich aanzetten, maar kon toen de rest voor hem wat in de ankers ging, niet genoeg afremmen.

Hij raakte Palou en Dixon, waarop hijzelf en Palou van de baan schoven. Uiteindelijk vielen alle drie de coureurs uit door de botsing. “Een slecht eind van een goede avond”, noemt Van Kalmthout het. “Ik vind het heel vervelend voor Palou en Dixon. Maar na de beelden te hebben bekeken, heb ik niet de indruk dat ik iets anders had kunnen doen.”

Toen het voor hem misging, was Van Kalmhout ‘een passagier’, vertelt hij. Het betekent voor Van Kalmthout de derde lastige race op rij, nadat hij uitviel in Nashville en als 24ste finishte op Indianapolis. De coureur uit Hoofddorp is nu buiten de top tien gezakt en staat elfde. “Ik hoop dat de gifbeker nu leeg is.”

Vooraan het veld profiteerde Penske-coureur Newgarden van alle chaos, met in totaal vijf neutralisaties gedurende de race. De Amerikaan trok de zege naar zich toe, voor McLarens Pato O’Ward. O’Ward is daardoor de nieuwe kampioenschapsleider, voor de ongelukkige Palou. Newgarden mag zich op P3 ook weer titelkandidaat noemen.

Lees ook: ‘Andretti aast op overname Formule 1-team, heeft drie opties’

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.