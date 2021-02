Indycar: Van Kalmthout bovenaan tijdens test op Barber, Grosjean twaalfde

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft tijdens Indycar-test op het circuit van Barber zijn visitekaartje afgegeven door de snelste tijd neer te zetten. Nieuwkomer Romain Grosjean sloot zijn eerste Indycar-test als twaalfde en laatste af.

Tussen Van Kalmthout, dit jaar wederom uitkomend voor Ed Carpenter Racing, en Grosjean zat echter minder dan een seconde verschil tijdens de besloten test op de bochtige baan in Alabama.

Van Kalmthout eindigde zo voor de tweede keer een test op Barber bovenaan, eerder deed hij dat dat aan het eind van 2020, na afsluiting van het Indycar-seizoen. De Nederlander kwam eerder dit jaar ook tijdens de test op Sebring, begin februari, al goed voor de dag. Van Kalmthout debuteerde bij de test op Barber ook gelijk een nieuw helmontwerp.

Achter Van Kalmthout eindigden Sébastien Bourdais en Graham Rahal als tweede en derde. Nummer twaalf Grosjean liet weten dat zijn eerste kennismaking met een Indycar hem ondanks een spin goed was bevallen, maar hij op zijn laatste setje banden niet het maximale eruit had gehaald aan het eind van de dag.

Grosjean test op 1 maart aanstaande weer, dan op Laguna Seca. Van Kalmthout komt dan eveneens in actie tijdens wat de laatste wintertestdag is voor het Indycar Series-seizoen op 18 april begint in Barber, Alabama.

