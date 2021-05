Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft zich als derde gekwalificeerd voor de Indy 500, met de Nederlander die de Amerikaanse autosportklassieker volgende week dus van de eerste rij mag beginnen.

De coureur uit Hoofddorp deed het zo dus ook één plaatsje beter dan in 2020, toen hij zich als vierde kwalificeerde. De vierde plaats kwam nu ten deel aan zijn teamgenoot én teambaas Ed Carpenter. De coureurs van Ed Carpenter Racing zijn de enige twee Chevrolet-rijders in de top negen.

Lees ook: Indycar: Van Kalmthout door naar Fast Nine-kwalificatie voor Indy 500

Van Kalmthout had zich zaterdag met een vijfde tijd van een plekje in de Fast Nine verzekerd, de negen coureurs die zondag om pole mochten vechten. Hij was zo ook als vijfde aan de beurt in de Fast Nine, en stond met zijn run – een gemiddelde van 231.511 mijl per uur over vier ronden – op dat moment bovenaan de tijdenlijst.

Carpenter en oudgediende Tony Kanaan kwamen daarna niet aan het tempo dat ‘VeeKay’ aan de dag had gelegd. Jongeling Colton Herta wist Van Kalmthout wel te kloppen, met 231.655 op de klok. Daarna was Indycar-grootheid Scott Dixon, zesvoudig kampioen, echter nog aan de beurt.

Dixon, zaterdag ook al het snelst, deed zijn naam en reputatie eer aan. De Nieuw-Zeelander opende met een ijzersterke 232.757 mijl per uur. Drie rondjes later stond zijn gemiddelde over vier ronden op 231.685 mijl. Dixon heeft zo zijn vierde Indy 500-pole veroverd en krijgt Herta en Van Kalmthout naast zich op de eerste rij.

Lees ook: Van Kalmthout: ‘Het doel is de volgende race ook te winnen, toevallig is dat de 500’

Rij twee is voor Carpenter, Kanaan en Alex Palou, de Spanjaard die zaterdag nog flink crashte, maar wiens Ganassi-bolide op tijd was opgekalefaterd. De plekken zeven tot en met negen gaan, in volgorde, naar Ryan Hunter-Reay, Helio Castroneves en Marcus Ericsson. 33 coureurs starten volgende week zondag de illustere Indy 500.

Rinus van Kalmthout start de Indy 500 volgende week zondag als derde. Foto: Motorsport Images.