Josef Newgarden heeft de Indycar-race in Texas op de streep gewonnen door teamgenoot Scott McLaughlin af te troeven. De Nederlander Rinus van Kalmthout maakte indruk met een aantal knappe inhaalacties en finishte uiteindelijk als tiende.

Van Kalmthout begon de race als achtste en volgde een afwijkende strategie, uitgedokterd door zijn team Ed Carpenter Racing. Het stelde de coureur uit Hoofddorp in staat een aantal stoutmoedige inhaalacties te maken, en zelfs kortstondig op kop te rijden. Helaas kwam zijn laatste stop net te vroeg, waardoor hij op het eind veel benzine moest sparen en als tiende eindigde.

Van Kalmthout haalde eerder in de race onder meer Newgarden en McLaughlin in, maar zat niet meer bij het setje toen het in de slotfase om de knikkers ging. McLaughlin, die vorige maand de seizoensopener in St. Pete won, leek lang op zijn tweede zege op rij te mogen hopen. Penske-teamgenoot Newgarden slingerde in de slotronde echter buitenom voorbij en had op de streep 0.0667 seconde voorsprong.

Johnson in zijn element

Achter dit Penske-duo pakte ex-Formule 1-coureur Marcus Ericsson de derde plek. De vierde plaats was voor Will Power, wederom een Penske-rijder. Zesvoudig kampioen Scott Dixon was vijfde, voor de misschien wel meest opvallende naam in de top tien: Jimmie Johnson. De NASCAR-legende rijdt al sinds 2021 Indycar, maar Texas was zijn eerste oval-race in de klasse.

Tot Texas had Johnson alleen op permanente banen en stratencircuits in de Indycars geracet, met een zeventiende plek als beste klassering. In Texas was de 46-jarige Johnson duidelijk beter in zijn element op het type baan dat hij zo goed kent. Titelverdediger Alex Palou finishte achter Johnson als zevende. Na twee races voert McLaughlin het kampioenschap aan, voor Power en Palou. Van Kalmthout staat achtste.

