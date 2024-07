De GP van België werd de zoveelste spannende wedstrijd van het seizoen, met als klap op de vuurpijl een diskwalificatie voor racewinnaar George Russell. De internationale pers smulde van een strategische spektakelstuk van Mercedes, al moesten de Duitsers hun tactiek achteraf met ‘een koude douche’ bekopen. Verstappen gooide wederom hoge ogen dankzij een sterkte inhaalrace op Spa.

“Diskwalificaties, strategieën en blunders”, zo luidt het verslag van de BBC. “Formule 1 is terug op het meest onvoorspelbare niveau. Na een boeiende race, waarin er weer genoeg verhaallijnen door elkaar liepen, gaan we nu toch echt de zomerstop in.” Uiteraard betreuren de Britten de diskwalificatie van George Russell: “Het was een van de meest bijzondere overwinning van het seizoen geweest.” Toch kunnen ze zich met de overwinning voor Hamilton tevreden stellen. “Het was de derde Mercedes-zege in vier races. Een opmerkelijke prestatie, aangezien het team de vierde – en soms de vijfde – auto had tijdens de seizoensstart.”

Aan Max Verstappen wordt ook de nodige aandacht besteed – de Nederlander reed een indrukwekkende inhaalrace op Spa, maar voldeed niet aan de Britse verwachtingen. “Verstappen was niet in staat om vanaf P11 helmaal naar voren te komen, maar breidde met de vierde plaats wel zijn voorsprong in het kampioenschap uit.” De GP van België belooft wat voor de rest van het seizoen. “Dit is een kampioenschap waarin je geen enkele race kunt voorspellen. Het gevecht aan kop tussen Red Bull, McLaren en Mercedes – en soms Ferrari – is enorm spannend, al lijkt het onvermijdelijk dat de hoofdprijs in de handen van Verstappen eindigt.”

‘Voelt als een zege voor Verstappen’

Bij BILD zijn ze het helemaal met de Britten eens. “Deze Formule 1 zorgt iedere week voor verrassingen”, schrijft de Duitse journalist van dienst. Onze Oosterburen keken aanvankelijk naar het eerste een-tweetje voor Mercedes sinds de Grand Prix van Brazilië 2022, maar zagen Russells zege na de race in rook opgaan. “De FIA diskwalificeerde Russell: zijn auto werd 1,5 kilogram te licht bevonden. Daardoor heeft Lewis Hamilton twee van de laatste drie races heeft gewonnen.”

“Verstappen moest vanwege een motorwissel vanaf P11 beginnen en eindigde door de diskwalificatie van Russell als vierde”, vervolgt het verslag. “Dat klinkt niet geweldig, maar voelt als een zege aangezien rivaal Lando Norris slechts als vijfde over de streep kwam.” Desondanks zijn de Duitsers blij dat de dominantie van de Nederlandse kampioen aan banden is gelegd. “Verstappen heeft voor de vierde race op rij niet gewonnen. De langste droogte sinds 2021!”

‘Astronaut’ Max Verstappen terug op aarde

In Italië zijn ze ook verheugd dat een Nederlandse zege niet langer de norm is. “Max Verstappen kon niet langer als een astronaut door het veld vliegen”, schrijven ze bij La Gazzetta Dello Sport. “De afgelopen jaren was de race op Spa als videogamen voor hem – de hobby waar hij zoveel van houdt. Dat bleek dit jaar niet het geval! Er klinkt andere muziek in de Formule 1, waarbij het goed is voor Verstappen dat de andere teams onderling punten bij elkaar wegsnoepen. Hij pakte poleposition en moest daarna de puntenschade beperken.”

Bij Corriere dello Sport zijn ze lovend over de Nederlandse coureur, die dankzij het uitvallen van George Russell als beste uit de bus kwam. “Door de koude douche van Mercedes was Verstappen toch weer de beste van de dag.” Teamgenoot Sergio Pérez krijgt echter de volle laag. “Hij viel van P2 ver terug naar achteren. De vraag is dan ook of een snelste raceronde zijn contract met Red Bull kan redden.”

Verstappen naar Mercedes?

In Spanje zijn ze er na de GP van België van overtuigd dat dat het gedaan is met de dominantie van Red Bull. Mercedes ging echter alle verwachtingen te boven. “Zelfs op Spa is Red Bull niet meer superieur”, schrijft Marca. “Als Verstappen in 2025 besluit om zich bij het team van Toto Wolff te voegen, kan hij daar absoluut het wereldkampioenschap winnen.” Ook na een diskwalificatie voor George Russell strijkt Mercedes immers nog steeds met de eer in de gedaante van Lewis Hamilton. Dit betekent volgens de Spanjaarden maar één ding: “Het merk met de ster is helemaal terug.”

