Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt dat Andrea Kimi Antonelli zich eerst nog moet bewijzen, voordat er vergelijkingen met Max Verstappen gemaakt mogen worden. De Oostenrijker heeft zelf in zijn carrière bij Red Bull vaker jonge talenten ontdekt, waaronder Verstappen en Sebastian Vettel. Toch waarschuwt de adviseur dat niet elk groot talent een succesvolle Formule 1-carrière beleeft.

Antonelli rijdt vanaf volgend seizoen voor Mercedes, en vervangt daarmee zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De verwachtingen stapelen zich al op voor de jonge Italiaan, maar volgens Red Bulls Helmut Marko moet Antonelli zich eerst nog bewijzen. “Ik was onder de indruk van zijn snelheid,” geeft Marko wel eerlijk toe, tegenover Motorsport-Total.

Antonelli is niet de eerste coureur die op jonge leeftijd al de Formule 1 bereikt. Red Bulls Max Verstappen maakte zijn debuut al op 17-jarige leeftijd. Is Antonelli daarmee de ‘Max Verstappen’ van Mercedes? Marko denkt van niet. “Max is Max. Dat moet (Antonelli, red.) eerst bewijzen. Hij moet nu resultaten boeken.”

‘Kan ze niet allemaal hebben’

Marko vertelt daarbij wel dat ook hij Antonelli op zijn radar had, toen de Italiaan in 2019 op slechts twaalfjarige leeftijd al toetrad tot het opleidingsprogramma van Mercedes. “Maar je kunt ze niet allemaal hebben”, grijnst de Oostenrijker. Marko wist wel al eerder Sebastian Vettel en Max Verstappen bij Red Bull binnen te halen.

Toch is het volgens de adviseur “niet gegarandeerd” dat een groot talent ook een grootse Formule 1-carrière tegemoet gaat. “Er is een coureur die dan zijn motivatie verliest, een vriendin krijgt of zijn grip verliest. Het is allemaal al eens gebeurd.”

Betekent dat dan dat teambazen jonge talenten geen kans moeten geven? Daar is Marko het ook weer mee oneens. “De Grand Prix-optredens van Oliver Bearman en vooral Franco Colapinto hebben laten zien dat de jonkies klaar zijn voor de volgende stap”, schrijft Marko voor Speedweek. “De oude filosofie van sommige teambazen dat je coureurs alleen met drie of vier jaar ervaring kunt promoveren naar een topteam is achterhaald.”

