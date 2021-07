Lewis Hamilton won zes van de laatste zeven wereldkampioenschappen Formule 1 en kan daarom bijna als een ‘zekerheidje’ worden beschouwd. Dat was in ieder geval jaren het geval. Dit jaar zijn de Britse fans er minder gerust op, zo ook autosportliefhebbers Lando Norris en George Russell.

De verloren EK-finale is zwaar gevallen in Engeland. Na 55 jaar had het Engelse voetbalelftal weer de kans om een grote internationale trofee te winnen, maar na een strafschoppenserie verloor de nationale ploeg van Italië. De afgelopen jaren konden Britse sportfanaten zich vaak troosten met de gedachte dat hun land in ieder geval nog excelleerde in de Formule 1. Dit jaar dreigt Engeland zichzelf echter voor de tweede keer de een-na-beste te moeten noemen.

Sky Sports ging op bezoek bij Norris en Russell om te vragen of de twee Britse coureurs er nog op vertrouwden dat de Formule 1 dit jaar weer ‘thuis zou komen’. De mannen van respectievelijk McLaren en Williams antwoorden eerlijk er niet al te gerust op te zijn, al zullen ze Hamilton blijven aanmoedigen.

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

“Ik hoop natuurlijk dat het ‘thuiskomt'”, is het antwoord van Norris. “Maar het ziet er moeilijk uit. Het is een zware wedstrijd, een zwaar gevecht. Max ziet er erg sterk uit, dus er is een grote kans dat de titel naar Nederland gaat.” De nummer vier van het wereldkampioenschap is wel trouw aan zijn thuisland. “Ik juich voor Lewis, ik steun mijn landgenoot. Ik wens ze allebei het beste in het kampioenschap.”

Russell heeft iets meer vertrouwen in de kansen van Hamilton. “Er is nog een lange weg te gaan. Je kunt Mercedes en Lewis nooit afschrijven”, zegt hij. “Max en Red Bull zitten er wel lekker in op het moment. Alles valt hun kant op, maar in sport en in de Formule 1 kunnen dingen veranderen in een oogwenk.” Het Mercedes-talent wil Verstappen ook niet tekort doen. “Ik weet niet welke kant het op gaat. Ik hoop naar Lewis en Mercedes, maar Max doet het geweldig. Hij verdient de kans die hij op dit moment krijgt.”

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma. De race op Silverstone is een speciale aangelegenheid voor Britse fans en coureurs, die zullen hopen met een goed resultaat de pijn van afgelopen weekend een beetje weg te kunnen poetsen. De achterstand van Hamilton op Verstappen is echter al te groot om in een race te kunnen overbruggen.