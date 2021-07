Afgelopen weekend raakte bekend dat Lewis Hamilton ook in 2022 en 2023 voor Mercedes zal rijden. Meteen rees de vraag of het nieuwe contract van Hamilton ook meteen zijn laatste in de Formule 1 is. Hamilton lijkt te denken van wel, Toto Wolff is dan weer overtuigd van niet.

Afgelopen winter kwamen Lewis Hamilton en Mercedes pas in februari tot een overeenkomst, dit seizoen tekende de zevenvoudig wereldkampioen reeds in juli een deal. Na onderhandelingen die volgens Hamilton ‘erg gemakkelijk’ verliepen, tekende de Brit een nieuw contract dat hem tot en met 2023 verbindt aan Mercedes.

Zal 2023, wanneer Hamilton 39 wordt, ook zijn laatste seizoen in de Formule 1 zijn? De Brit lijkt er alleszins over na te denken. “Ik ben niet van plan om hier te zijn tot ik 40 ben”, vertelde hij in Oostenrijk aan Sky Sports. “Ik hoop dat ik daarna wat anders spannends te doen heb.”

Toto Wolff lijkt echter niet overtuigd van Hamiltons uitspraken. “Ik ben er vrij zeker van dat dit niet zijn laatste contract zal zijn. Ik denk dat hij altijd flirt met de gedachte dat dit misschien wel het laatste contract is en op een bepaalde manier houdt hij zo zijn opties open”, vertelt Wolff. “Maar nee, het zal niet zijn laatste (contract, red.) zijn”, aldus de Mercedes-teambaas.

