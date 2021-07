De contractverlenging van Lewis Hamilton bij Mercedes werd wellicht wat ondergesneeuwd door de dominante overwinning van Max Verstappen in Oostenrijk, maar blijft groot nieuws. De zevenvoudig wereldkampioen besloot nog twee extra jaren actief te willen blijven in de Formule 1. Ironisch genoeg is het feit dat hij nu verliest juist de reden dat Hamilton door wil.

De afgelopen vier jaar leek Hamilton onverslaanbaar in zijn Mercedes. Sinds het vertrek van Nico Rosberg in 2016 reeg de Brit vier wereldkampioenschappen aan elkaar. Na negen races in 2021 volgt hij Verstappen in het wereldkampioenschap echter op 32 punten. Een vijfde achtereenvolgende titel is niet langer vanzelfsprekend en dat is exact waarom hij blijft.

“De start van dit seizoen, toen de auto’s ongeveer even goed waren, was een van de meest enerverende tijden die ik hier heb gehad”, zegt Hamilton tegen The Race. “Ik hoopte eerlijk gezegd dat dat het hele jaar zo door zou gaan, maar ze hebben een enorme stap gemaakt.” De spannende strijd met Verstappen heeft zijn liefde voor de sport nieuw leven ingeblazen. “Ik merkte dat ik meteen aan racen dacht zodra ik wakker werd, dus ik wilde ermee doorgaan.”

Volgens Hamilton is het echter niet alleen de uitdaging van Verstappen die hem extra motiveert. “Je hebt jonge jongens die het geweldig doen, Red Bull die dit jaar een geweldige auto heeft en McLaren heeft heel veel vooruitgang geboekt. Ik ben zo blij voor hen”, zegt de wereldkampioen. “Het is spannend. Het heeft waarschijnlijk nog nooit zo dicht op elkaar gezeten. Ik kijk uit naar volgend jaar zal zijn en hoop dat het dan nog steeds zo is.”

De nieuwe uitdaging heeft Hamilton niet alleen meer liefde voor de sport doen ervaren. “Deze strijd heeft me dichter bij het team en de engineers gebracht. “, vertelt hij. “Ik werk graag met dit team. Ik voel me voortdurend uitgedaagd en ik denk dat we dit jaar meer uitgedaagd worden dan ooit.” Ze dagen me constant uit. De Brit is op zijn plek bij zijn team en in de sport. “Ik ben gek op racen, ik ben hiervoor geboren. Ik voel me nog steeds fit en ik ben net zo toegewijd als altijd, dus ik zag geen reden om te stoppen.”

Stoppen

Die reden was er ooit blijkbaar wel, want Hamilton zou liegen als hij zei dat hij nooit aan stoppen heeft gedacht. “Je bent niet je hele leven hetzelfde. Het is belangrijk dat je de tijd neemt om te evalueren en doet wat goed is voor jou en je mentale gezondheid”, legt hij uit. “Het is een hele lange weg en ik denk dat het altijd een goed moment is om stil te staan en te denken: ‘Oké, wat komt er nu’.”

In 2020 moest Hamilton een moeilijke keuze maken. Hij tekende zijn contract slechts enkele weken voor de start van het seizoen en wilde ook maar met één jaar verlengen. “Ik vroeg om een ​​jaar, omdat we een pandemie hadden doorgemaakt en er zoveel verandering in de wereld was. Ik twijfelde of ik door zou gaan of niet.” Dit jaar was de keuze een stuk simpeler, vertelt Hamilton. “We hadden de beste en leukste start van het jaar. We genoten van de achtbaanrit waar we nu inzitten. Het beste was om dit voor de zomerstop voor elkaar te krijgen. Nu kunnen we ons concentreren om het beste team te zijn dat we kunnen zijn”

Maar op een gegeven moment zal Hamilton toch een punt achter zijn carrière zetten. “Er komt een punt waarop ik iets anders wil gaan doen”, zegt de 36-jarige. “Het zal neerkomen op het feit dat ik nooit iets halfslachtig wil doen. Ik ga dit niet op 80% of 70% doen en lekker achterover leunen. Ik ben hier alleen om te winnen. Als er ooit een punt is waarop ik voel dat ik niet de tijd en moeite die het kost meer wil besteden, dan is dat het moment voor mij om te stoppen.” Dat zou ook zomaar aan het eind van zijn nieuwe, tweejarige contract kunnen zijn. “Ik ben niet van plan hier op mijn veertigste nog te zitten. Ik hoop dat ik iets spannends vind om hierna te doen. Maar hoe dan ook, wanneer ik ook stop, ga ik deze sport missen.”