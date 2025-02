Weinig Formule 1-liefhebbers gaan zo ver als de tifosi. Helemaal nu zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zich aan de Scuderia heeft verbonden, gonst het onder de Ferrari-fanaten. Woensdag reed de Britse vedette zijn eerste meters in de SF-25 op Fiorano. Drommen tifosi stonden langs de baan om een glimp van Hamilton op te vangen; een boom die het uitzicht belemmerde, heeft dat niet overleefd.

De Italiaanse fans, bij wie Ferrari natuurlijk door de aderen stroomt, kunnen geen genoeg krijgen van Lewis Hamilton in het rood. Sinds het vertrek van Sebastian Vettel in 2020 heeft er immers geen wereldkampioen meer voor de Scuderia gereden. Daarbij is Hamilton met zijn zeven titels natuurlijk niet de minste. Daarom reisden honderden fans woensdag naar Fiorano om de Brit in actie te zien – ook alle testmeters worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Vastberaden fans

Dat de fans vastberaden waren om Hamilton te zien, blijkt wel uit een video die viraal gaat op sociale media. Op de beelden is te zien dat het zicht op Hamilton werd belemmerd door een kleine boom. Ben je daarvoor aan het spijbelen van school? Heb je je daarvoor ziekgemeld voor je werk? Natuurlijk niet! Een vastberaden fan liet het er niet bij zitten en zaagde de boom om – tot groot genoegen van de andere supporters.

LEES OOK: Veiligheid in Formule 1 bereikt nieuwe hoogten dankzij grotere hekken

Op internet leidt de video tot gemengde reacties. Veel gebruikers vinden dat de fan te ver is gegaan. “Ik hoop dat er vijf nieuwe bomen voor in de plaats komen”, reageerde iemand. “Hamilton zou het hier niet mee eens zijn”, besloot een ander. De plaatselijke politie was ook niet blij met het vernielzuchtige gedrag en schreef een boete uit voor het ‘beschadigen van de natuur op een openbare plaats’.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.