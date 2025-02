De Formule 1 en de FIA streven constant naar meer veiligheid op en rond de circuits. Dat gaat uiteraard verder dan het beschermen van de coureurs – ook het baanpersoneel en de fans op de tribunes moeten zorgeloos van een race kunnen genieten. Om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen, komen er op Formule 1-circuits hogere hekken te staan.

Het gaat om hekken van maar liefst zes meter hoog, bedoeld om toeschouwers en officials op gevaarlijke punten te beschermen tegen brokstukken. De nieuwe omheining, die reeds is goedgekeurd door de FIA, wordt ontwikkeld door het Zwitserse bedrijf Geobrugg. De hekken komen tijdens Formule 1-evenementen bij hogesnelheidsbochten, steile hellingen en tribunes te staan. Circuits zoals Suzuka, Bahrein, Monza, Interlagos en Fuji hebben al zes meter hoge hekken, maar die zijn niet getest volgens de nieuwste veiligheidsnormen.

Strenge tests

Volgens de nieuwe reglementen moeten alle circuits die in aanbouw zijn, deze verbeterde omheining plaatsen. Bestaande racelocaties moeten de huidige hekken vervangen zodra deze beschadigd raken. De Geobrugg-oplossing heeft een aantal strenge tests doorstaan voordat deze werd goedgekeurd door de FIA. Zo werd er onder andere een bol van 780 kilogram op het hek afgevuurd. Toeschouwers kunnen ook opgelucht ademhalen; vanaf drie meter wordt de afstand tussen de kabels groter, waardoor het zicht op de baan behouden blijft.

“We hebben weer een stap in de goede richting gezet om toeschouwers en baanpersoneel veilig te houden,” reageerde Jochen Braunwarth, directeur bij Geobrugg, tegenover Paddock Magazine. “De grotere hoogte van het puinhek biedt een hoger veiligheidsniveau tegen rondvliegende brokstukken die mogelijk in de tribunes zouden kunnen vliegen. Het evenwicht tussen veiligheid en het dicht op de actie staan is kwetsbaar. Het extra risico is nu onder controle gebracht.”

