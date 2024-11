Lewis Hamilton heeft nog drie races te gaan met zijn vertrouwde Mercedes – in 2025 verruilt hij de Silver Arrows voor Ferrari, wat wordt beschouwd als een van de meest spraakmakende transfers in de geschiedenis van de Formule 1. Oud-kampioen Jacques Villeneuve voorspelt nieuwe successen voor de zevenvoudig wereldkampioen, ondanks zijn wisselvallige prestaties in het afgelopen jaar.

Het nieuws sloeg begin februari in als een bom – Lewis Hamilton zal vanaf 2025 voor Ferrari rijden. De aankondiging zorgde bovendien voor veel discussie. Wat heeft Hamilton, die volgend jaar aan zijn negentiende seizoen in de Formule 1 begint, nog te zoeken bij Ferrari? Jacques Villeneuve begrijpt de keuze echter goed. “Het is de meest logische volgende stap als hij definitief de grootste coureur aller tijden wil worden,” zei de Canadees tegenover Grosvenor Sport.

“Nog een keer winnen met Mercedes zou weinig toevoegen,” legde Villeneuve uit. “Maar winnen met Ferrari? Dat is de ultieme prestatie die hem nog ontbreekt na alles wat hij al heeft bereikt.” Volgens Villeneuve heeft de samenwerking met Mercedes weinig toekomstperspectief meer. “Toen hij zijn contract verlengde, zag de situatie er al somber uit,” verklaarde de voormalig wereldkampioen. “Het was duidelijk tijd om verder te kijken.” Hamilton heeft in 2022 en 2023 geen enkele race gewonnen – een uitzonderlijke droogteperiode voor de zevenvoudig wereldkampioen. Dit seizoen heeft hij weliswaar twee overwinningen geboekt, maar een serieuze titelkandidaat is hij niet geweest.

‘Hij is het niet verleerd’

Als de transfer naar Ferrari goed uitpakt, voorspelt Villeneuve dat Hamilton opnieuw een heldenrol krijgt. “Toen hij destijds naar Mercedes verhuisde, verklaarden veel mensen hem ook voor gek”, herinnerde de Canadees zich. “Maar achteraf bleek dat een uitstekende keuze te zijn geweest.” Voorlopig lijkt de Italiaanse renstal daadwerkelijk de juiste papieren te hebben om Hamilton nieuwe overwinningen, en mogelijk een achtste wereldtitel, te bezorgen. Het team won dit jaar al vijf races en staat op de tweede plaats bij de constructeurs. “Het is heel eenvoudig,” aldus Villeneuve. “Als hij niet wint met Ferrari, heeft hij nog steeds al zijn records. Dus het is hoe dan ook de gok waard.”

Na een matig weekend in São Paulo stelden meerdere experts dat Hamilton het racen is verleerd. Volgens Villeneuve zit de meervoudig wereldkampioen echter met zijn hoofd al in Maranello. “Hij wist toch dat hij geen kans maakte op de titel,” legde de ex-coureur uit. “Waarom zou je dan nog energie steken in het team? Hij kan het heus nog wel, daar is geen twijfel over mogelijk. Dat het nu niet lukt bij Mercedes, betekent niet dat hij het verleerd is,” benadrukte hij.

