Nee, de auto is niet ineens van machinegeweren voorzien, maar de Aston Martin AMR21 krijgt dit weekend wel een vleugje van de beroemde films mee met een speciale James Bond 007-livery.

Dit is uiteraard vanwege de aanstaande release van de nieuwe Bond-film No Time To Die. De wereldpremière is 28 september, in Nederland verschijnt de film als het goed is 30 september in de bioscoop. En waar een Walther PPK als het op pistolen aankomt het weapon of choice is van 007, is een Aston Martin dat qua auto’s.

Als hofleverancier van het wagenpark van James Bond zit Aston Martin natuurlijk ook op haar grootste podium – de Formule 1 – niet stil qua marketing. De AMR21, pitbox en het motorhome zijn dan ook van het 007-logo voorzien. Grappig detail: coureur Sebastian Vettel noemt zijn bolide dit jaar Honey Ryder, naar de Bondgirl uit Dr. No.

Aston Martin pakt ook op social media uit met een aantal door James Bond geïnspireerde posts. Daaronder hoort een video waarin Vettel en teamgenoot Lance Stroll het met James Bond Lego-bolides tegen elkaar opnemen. Verwacht dit weekend dan ook de nodige knipogen naar de Bond-films.

