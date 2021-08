De jarige Valtteri Bottas – de Fin werd zaterdag 32 – had weinig reden tot feest in België. De Fin kreeg het niet cadeau in de kwalificatie op Spa, maar ziet nog wel kansen voor de race van zondag.

Bottas ging kopje onder in Q3 van de kwalificatie, waarin hij slechts een achtste tijd wist te rijden. In plaats van taart was de Mercedes-rijder daarbij al eerder op een gridstraf getrakteerd, vanwege het bowlpartijtje dat hij voor de zomerstop in Boedapest hield. Bottas kegelde daar een aantal collega’s uit de race.

De dertiende startplek lonkt zo voor Bottas, die vertelt dat het ook niet echt een feestje was om met zijn Mercedes door de Belgische regen te toeren. “We zijn namelijk niet echt voor een regenafstelling gegaan”, zegt hij. “Als team reden we niet met heel veel vleugel.”

Ondanks dat had Bottas nog wel het gevoel dat ‘de top drie erin zat’. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton reed ook naar de derde startplek, maar: “Ik moest in mijn opwarmrondje te veel inhouden voor verkeer”, legt Bottas uit. “Ik verloor zo veel bandentemperatuur en blokkeerde al gelijk in mijn laatste vliegende ronde. Vandaar dat ik geen toptijd reed.”

Lees ook: Wolff: ‘Als het weer zo blijft, hebben we een probleem’

Hopen op zon en topsnelheid

Zoals verwacht, wacht Bottas nu een inhaalrace. “Ik heb ook vooral aan de race gedacht qua setup. We zouden op de rechte stukken sneller moeten zijn dan de meeste andere auto’s. Hopelijk helpt ons dat in de race.” Wat Bottas verder weet. “Alleen de finish halen, brengt je waarschijnlijk al een heel eind als het weer zo blijft. Er komen dan zeker kansen.”

“Ik sta niet op de beste startplek, maar er kan en gaat ongetwijfeld van alles gebeuren.” Bottas houdt dus hoop, maar had zich zijn verjaardag vast anders voorgesteld. Zeker aangezien George Russell – de bij Williams gestalde junior die op Bottas’ Mercedes-zitje aast – met zijn knappe P2 in de spotlights stond en op een stuk meer felicitaties kon rekenen.

Lees ook: Williams-teambaas Capito: ‘Als Wolff het nu nog niet weet met Russell…’

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.