De jarige Max Verstappen (25) had op de vrijdag in Singapore in elk geval op het circuit nog niet veel te vieren. Er is nog veel ruimte voor verbetering, zegt hij na de eerste twee vrije trainingen.

Verstappen sloot die achtereenvolgend als tweede en vierde af. “Het begon vrij goed, de auto deed het prima in de eerste training”, verhaalt Verstappen bij Formula1.com. In de tweede training stond de Nederlander echter vooral in de pits. Red Bull verrichte veel sleutelwerk, hij kwam tot slechts acht ronden.

“We wilden wat dingen proberen en het duurde even om dat te veranderen. Daarna wilden we nog iets anders uitproberen en dat duurde ook weer vrij lang.” De tweede training was, zodoende, ‘niet representatief’, vindt Verstappen. “Al is er wel veel ruimte voor verbetering”, weet hij.

Lees ook: Verstappen over het speciale seizoen 2022, nagenoeg perfecte zondagen en de titel

Om te beginnen zou het helpen als Verstappen wat meer gevoel krijgt bij hoe de auto nu is afgesteld. Zijn snelle run op het eind van de tweede training, ging hij namelijk redelijk blind in. “Ik had niet echt referenties voor hoe te rijden en weet nog niet of de veranderingen goed of slecht waren.”

Een long run in de gezien het tijdstip juist representatieve tweede training, zat er ook niet in. Daar maalt Verstappen niet echt om. “Het gaat hier toch vooral om de snelheid over één ronde. We moeten nog veel analyseren, maar deden in de eerste training ook al een soort long run.”

Ondanks dat het geen topdag was, is Verstappen ‘zeker’ nog optimistisch gestemd dat hij en Red Bull mee kunnen doen om de zege. Verstappen kan in Singapore kampioen worden. Hoewel hijzelf die kans niet heel realistisch acht, moet hij sowieso winnen om het WK al in Singapore te beslissen.

Lees ook: Zo kan Verstappen zich al in Singapore voor tweede maal kampioen kronen