Jean Todt tegen reversed grid: ‘Zo hoort racen niet te zijn’

Mocht er een keer gestemd worden over het reversed grid-idee, dan zal Jean Todt tegen stemmen. Volgens de Fransman hoort racen niet zo te zijn.

Na de knotsgekke Italiaanse Grand Prix werd er volop gesproken over het reversed grid-concept. Ross Brawn liet na de race op Monza weten dat ze het format nog steeds een keer willen uittesten. De Italiaanse Grand Prix had volgens hem laten zien waar een door elkaar geschud veld voor kan zorgen. Jean Todt is minder te spreken over het reversed grid-idee.

“Verrassingen horen bij sport. Ik hou niet van de reversed grid-idee in de Formule 2 en Formule 3. Zo hoort racen niet te zijn. Kunstmatige spanning werkt niet”, zegt Jean Todt in gesprek met Auto, Motor und Sport.

“Ik zal tegen stemmen, maar als de meerderheid voor het idee is, accepteer ik het”, aldus Todt.

