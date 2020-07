Jordan: ‘Vettel een aanwinst voor Racing Point, maar ik zou het waarschijnlijk niet doen’

Oud-teambaas en teameigenaar Eddie Jordan denkt dat het een enorme coup zou zijn voor Racing Point om viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel te strikken. Toch zou de Ier, ooit de oprichter van Racing Point-voorganger Jordan, de Duitser ‘waarschijnlijk geen zitje geven’ als het aan hem was.

“Of ik hem zou inhuren?”, vraagt Jordan zich hardop af in de F1 Nation-podcast. “Waarschijnlijk niet”, geeft hij antwoord op zijn eigen vraag, omdat er ‘veel te veel jongen talenten doorbreken’ die indruk maken en er volgens Jordan juist debet aan zijn dat iemand als Vettel – nu hij na 2020 niet door kan bij Ferrari – wellicht buiten de boot valt.

Als voorbeeld daarvan wijst Jordan naar hoe Vettel ‘in veel opzichten compleet gesloopt is’ door zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. “Een jaar geleden hadden ook heel weinig mensen dat maar gedacht.” Met Leclerc als Ferrari’s nieuwe kroonprins en de deuren die bij Red Bull en Mercedes ook gesloten lijken voor Vettel, lijkt Racing Point nu zijn beste optie.

Lees ook: Vettel over geruchten: ‘Het zijn momenteel slechts gesprekken’

“Ik denk echter niet dat het vaststaat dat Vettel naar Racing Point of Aston Martin gaat, of hoe die teams in 2021 ook samenkomen”, stelt Jordan, al moet hij erkennen dat je als middenmoter ‘iemand als Sebastian natuurlijk dolgraag in je auto wil’. “Met Jordan behaalden we onze beste resultaten en eerste overwinning ook toen we Damon Hill hadden en hij bijna op pensioengerechtigde leeftijd was.”

“Een viervoudig wereldkampioen als Vettel is absoluut een flinke aanwinst voor elk team”, benadrukt Jordan dan ook, al zouden er volgens hem ook nadelen aan Vettels komst naar Racing Point kleven. Zeker als dit ten koste van Sergio Pérez zou gaan, en het sponsorgeld dat hij meeneemt en de goede relatie en het ritme dat hij met het team heeft opgebouwd.

Lees ook: Pérez maakt zich geen illusies: ‘Als ik een team had, zou ik mijn zoon er niet uitzetten’

Een andere vraag, volgens Jordan, is natuurlijk of Vettel ‘het vuur en enthousiasme nog heeft’. “Zeker op zijn leeftijd is dat moeilijk te hervinden”, aldus Jordan over de 33-jarige Vettel, die al sinds 2007 Formule 1 rijdt en er inmiddels 243 Grands Prix op heeft zitten. Zijn vier titels pakte hij op rij, van 2010 tot en met 2013, en Vettel heeft in totaal 53 races gewonnen.