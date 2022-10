Jos Verstappen is trots dat zijn zoon Max nu tot het rijtje tweevoudige wereldkampioenen behoort. Maar dat zou volgens Jos zomaar nog eens beter kunnen worden als Red Bull zo doorgaat: “Dan worden het nog vijf hele mooie jaren.”

Jos Verstappen ontbrak in Japan nadat hij al drie weken van huis was geweest en nu wel weer eens thuis wilde zijn, legt hij uit bij Viaplay. “Ik krijg natuurlijk thuis net zoveel mee als op het circuit.” Hoe hij dan meekeek hoe zijn zoon voor de tweede keer wereldkampioen werd? “Ongeloof, niet wetende wat er precies was”, doelt Verstappen op de verwarring over de puntentelling na de race.

“Ik had contact met het team en met Raymond (Vermeulen, Verstappens manager, red.)”, vervolgt Jos Verstappen. “Uiteindelijk kwam dan het verlossende woord dat hij wel kampioen is.” Het feestje leek even naar Austin te gaan, waar Jos dan wel weer aanwezig zou zijn. Maar, zo verzekert hij, ‘het feestje gaat sowieso wel komen’. Dat feestje mist hij nu even in Japan. “Mij maakt het niet uit, als het maar gebeurt. Ik hoef er niet per se bij te zijn om het te vieren.”

Lees ook: F1 Forum: Ferrari en Leclerc vaak sneller, maar Max Verstappen en Red Bull beter

Foto: Motorsport Images

Nu heeft Verstappen zijn tweede titel dan binnen, al voelt die voor Jos wat anders dan de eerste. “De emoties zijn anders”, legt hij uit. “Vorig jaar kwam er een ongelofelijke emotie los. Nu gebeurt het en voel je het al aankomen, je weet dat het gaat gebeuren – het is alleen wanneer, hoe en wat. Dan gebeurt het vandaag. Hij heeft natuurlijk een enorm sterke wedstrijd gereden, als je bedenkt dat hij 26 seconden voor de nummer twee eindigt op een race van 38 minuten.”

“Dat is toch wel een beetje Max zijn specialiteit: in de regen aftasten waar de grip ligt. Je loopt toch wat meer risico in de regen. Maar dat heeft hij al een beetje van kleins af aan, dat hij in de regen iets speciaals heeft.” Het zit hem dit weekend ook in de voorbereiding, gaat Verstappen sr. verder: “Dat doet hij heel goed, hij ziet vrijdag al hoe de banden slijten en weet wat hij moet doen. In de race is hij direct snel, Charles Leclerc begint op hem te jagen en rijdt zijn banden kapot terwijl Max steady blijft. Hij weet precies waar hij mee bezig is, dat maakt hem zo goed.”

Lees ook: Verstappen na verwarring voor tweede keer op rij tot wereldkampioen Formule 1 gekroond

De eerste bocht van de race waarbij Verstappen knap buitenom bij Leclerc ging was ook een bepalende factor voor de uitkomst. “Hij leek wat geïrriteerd over die slechte start, het hoefde niet. Maar hij geeft niet snel op in een duel en doet dat wel altijd binnen de limiet. Het kon wel, de grip ligt daar aan de buitenkant.” Jos Verstappen haalde daarbij ook nog het belangrijkste verschil met vorig jaar aan: “Hij heeft nu een betere auto, vorig jaar moest hij echt alle risico’s nemen omdat de auto steeds minder competitief werd. Mercedes werd sterker. Met een snellere auto kun je nu eenmaal voorzichtiger zijn.”

Voor de komende jaren verwacht Verstappen niet meteen een snelle verandering in de verhoudingen. “Het reglement blijft grotendeels hetzelfde, het veld zal daardoor wel dichterbij elkaar komen en dus hebben we mooiere wedstrijden. De sterkste coureur zal dan boven komen drijven. Max zal wel mee blijven doen en als Red Bull zo doorgaat, gaan we nog zeker een mooie vijf jaar tegemoet.”

Foto: Motorsport Images