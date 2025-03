Terwijl zoon Max Verstappen nog een paar nachten moet slapen voordat hij zijn eerste race van het seizoen mag rijden, heeft vader Jos Verstappen alweer een overwinning geboekt. Verstappen deed afgelopen week mee aan de Rally With No Name door de winterse landschappen van Noord-Zweden. Samen met bijrijder Renaud Jamoul pakte de rallycoureur op de slotdag dominant de zege.

Ondanks het winterse weer in het Scandinavische land konden alle etappes van de rally worden verreden. De coureurs moest elf etappes over drie dagen afleggen, en al op de voorlaatste dag van de Rally With No Name had Verstappen zes etappes op zijn naam geschreven. Dat was echter niet genoeg voor de Nederlandse rallycoureur en Verstappen pakte ook de winst in alle drie de laatste etappes op de slotdag. Uiteindelijk scheidde tien minuten Verstappen met nummer twee Ferdinand ‘Ferdi’ Porsche.

LEES OOK: Het grote Jos Verstappen-interview (slot): ‘Liever met rallysport bezig dan dat ik F1-kalender nareis’

Verstappen vertelde eerder in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine al over zijn passie voor de rallysport. “Ik ben tegenwoordig liever met rallysport bezig dan dat ik de intensieve Formule 1-kalender nareis”, zei de coureur des tijds. Verstappen.com deelde na de overwinning van de Nederlander nog een paar mooie plaatjes van het feest in Zweden.



(Foto’s: Verstappen.com)

