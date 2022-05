Jos Verstappen is niet blij met de keuzes van de pitmuur van Red Bull in de Grand Prix van Monaco. Hij had liever gezien dat kampioenschapsleider Max Verstappen de voorkeur kreeg bij de strategie en stelt dat zijn zoon tien punten is misgelopen: “We hebben ieder puntje hard nodig.”

Max Verstappen begon vanaf de vierde plek aan de race in Monaco nadat zijn laatste kwalificatierun onderbroken werd door de crash van teamgenoot Sergio Pérez, die voor hem startte. Door de rollende start kon Verstappen weinig doen en moest hij het van de strategie hebben. Door de strategie kwam Pérez als leider op de baan terwijl Verstappen profiteerde van geklungel bij Ferrari en vóór Charles Leclerc terechtkwam. Uiteindelijk kwam Verstappen als derde over de streep, een prima resultaat maar het had beter gekund, stelt vader Jos.

“Als vader baalde ik ook van de race”, schrijft Jos Verstappen in zijn column voor Verstappen.com. “De derde plek van Max vond ik heel teleurstellend. We hebben allemaal kunnen zien dat het een moeilijk weekend voor hem was.” Volgens Jos heeft dat te maken met de auto, ‘die simpelweg nog niet de karakteristiek heeft voor zijn rijstijl’. “Max heeft bij de vooras veel te weinig grip. En juist in Monaco, met al die korte bochten, heb je een auto nodig die heel snel draait. Dat was gewoon moeilijk.”

Jos Verstappen is bovendien niet geheel blij met de keuzes van de pitmuur van Red Bull. “Red Bull heeft een goed resultaat neergezet, maar tegelijkertijd weinig invloed uitgeoefend om Max naar voren te helpen. Dat hij derde is geworden, heeft hij te danken aan de fout van Ferrari bij die tweede stop van Charles Leclerc. De kampioenschapsleider, Max dus, is in die zin niet geholpen door de gekozen strategie. Het viel nu volledig de kant van Checo op. Dat was voor mij teleurstellend en dat had ik voor de kampioenschapsleider graag anders gezien.”

“Pérez won de race feitelijk door die vroegere pitstop”, vervolgt Jos Verstappen. “Dat kan het team misschien nog uitleggen als een gok, maar ze hadden bij bijvoorbeeld [Pierre] Gasly al gezien dat de intermediates op dat moment de beste optie waren. Ik had graag gezien dat ze voor Max waren gegaan, maar ik ben natuurlijk niet helemaal objectief. Ik denk dat er hier tien punten van Max zijn weggegooid. Zeker met de twee uitvalbeurten die we hebben gehad, hebben we ieder puntje hard nodig. Vergeet niet dat Ferrari op dit moment een betere auto heeft, zeker in de kwalificatie.”

