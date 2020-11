Jos Verstappen: ‘Het is een moeilijk jaar, maar hopelijk gaat het volgend jaar beter’

Max Verstappen viel afgelopen zondag voor de vierde keer dit seizoen uit door technische malheur en is nu uitgeschakeld in de strijd om de wereldtitel. Het is niet het jaar geworden waar Max en Jos Verstappen op hoopten met één overwinning uit dertien races. “Het is echt een moeilijk seizoen geworden.”

Mercedes werd afgelopen weekend voor de zevende keer op rij constructeurskampioen. Red Bull heeft Mercedes niet echt kunnen uitdagen dit jaar. Verstappen kan af en toe Valtteri Bottas verslaan, maar moet zich meestal tevreden stellen met een derde plaats. “Het is een moeilijk seizoen”, geeft Jos Verstappen toe. “We zijn nu vier keer uitgevallen, waarvan drie keer in Italië en één keer in Oostenrijk”, zegt de oud Formule 1-coureur.

Hij ziet wel dat Red Bull het gat naar Mercedes aan het dichten is. “De laatste race was het al wat spannender, de auto is namelijk iets verbeterd. Maar ik hoop dat ze volgend jaar een betere auto bouwen zodat Max de kans heeft om voor het kampioenschap te vechten”, vertelt Verstappen sr in het Ziggo Sport-programma Peptalk.

“Er zijn nieuwe kansen volgend jaar, maar we moeten wel de auto en de motor verbeteren. Ik weet dat Honda volgend jaar met een nieuwe motor komt, die nu al beter is dan de huidige motor. Op dat gebied ziet het er dus positiever uit, maar de andere teams staan ook niet stil. Red Bull is ook in de windtunnel bezig om de auto van volgend jaar te ontwikkelen.”, aldus de vader van Max Verstappen.

