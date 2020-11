Belofte Yuki Tsunoda vandaag in actie op Imola in Formule 1-auto

Zijn aanstelling bij Alpha Tauri voor 2021 werd dit weekend al min of meer aangekondigd door Helmut Marko, vandaag mag de Japanse belofte Yuki Tsunoda zijn eerste meters maken in een Formule 1-auto.

Dat zal gebeuren op het circuit van Imola, Tsunoda rijdt er in de Toro Rosso van 2018. Op deze manier kan hij onbeperkt rondjes rijden wat hem verder zal helpen zijn superlicentie te behalen. Tsunoda staat momenteel derde in de Formule 2, een plek bij de eerste vier garandeert deze licentie maar Tsunoda is nog in een fel gevecht verwikkeld met Christian Lundgaard, Robert Shwartzman en Nikita Mazepin.

“Ik ben niet alleen onder de indruk van zijn vaardigheden in de Formule 2, maar ook in de Formule 3 al en de jaren daarvoor”, zegt Tost. “Yuki is een zeer vaardige coureur en heeft alle ingrediënten om een succesvolle Formule 1-coureur te worden. Hij zal zeker voor ons testen in Abu Dhabi tijdens de Young Driver Test. Of hij volgend jaar voor ons rijdt of niet, dat is aan Red Bull om te beslissen en het hangt er ook van af of hij een superlicentie krijgt”, zei Alpha Tauri-baas Tost eerder al.

Over dat laatste lijkt al een beslissing te zijn genomen. In reactie op het verlengen van Pierre Gasly zijn contract zei Helmut Marko het volgende: “Pierre gaat niet naar Red Bull volgend jaar omdat Alpha Tauri een kopman nodig heeft. In 2021 krijgt hij een jonge coureur naast zich.” De interviewer vroeg hem vervolgens of dat betekende dat Daniil Kvyat na 2020 klaar is bij Alpha Tauri en F2-coureur Yuki Tsunoda een kans zal krijgen: “Zo zou je dat kunnen zien, ja”, was het antwoord van dokter Marko.

