Max Verstappen geldt met inmiddels vier wereldtitels op zijn naam als één van de beste coureurs in de Formule 1. Een van de geheimen achter het succes van de Nederlander is dat hij zelfs met ongebruikelijke lijnkeuzes zijn concurrenten kan passeren. Vader Jos Verstappen vertelt hoe het kan dat zijn zoon ‘overal kan inhalen’.

Max Verstappen heeft met inmiddels vier wereldtitels en 63 Grand Prix-zeges wel bewezen één van de beste coureurs te zijn. De Nederlander staat er bekend om dat hij het gevecht op de baan met de concurrentie ook niet uit de weg gaat, en gebruikt daarbij soms ongebruikelijke lijnkeuzes. Vader Jos Verstappen legt uit dat hij dat zijn zoon al sinds zijn kartdagen heeft aangeleerd.

“Inhalen was een belangrijk onderwerp voor me toen ik Max trainde, want volgens mij kun je op de verkeerde manier inhalen”, legt Verstappen senior uit aan het Duitse Speedweek. “Als hij tijd verloor tijdens een inhaalmanoeuvre, probeerde ik hem uit te leggen hoe hij het beter kon doen.”

Extra moeilijk

Verstappen, zelf tegenwoordig actief als rallycoureur, probeerde het zijn zoon extra moeilijk maken om een rivaal in te halen. “Het ging zo ver dat ik hem verbood om aan te vallen op plaatsen die mij te gemakkelijk leken. Ik zei tegen hem: ‘Je mag alleen hier aanvallen, hier en daar, maar nergens anders’. En dat waren hoeken waar de anderen misschien niet zouden aanvallen omdat het veel moeilijker is. Dat is een van de redenen waarom we later in de Formule 1 de indruk kregen dat Max overal kon inhalen”, concludeert Verstappen.

