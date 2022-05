Jos Verstappen is tevreden over de manier waarop Red Bull in de Grand Prix van Spanje de strategie voor Max Verstappen heeft omgegooid. Hij vindt dat Red Bull het ‘waanzinnig goed’ heeft opgelost, maar begreep tegelijkertijd wel de frustratie van zijn zoon op de boordradio: “Ik zag het in de manier waarop hij reed.”

Verstappen moest na zijn fout in bocht 4 de aanval openen op teamgenoot Sergio Pérez en Mercedes-coureur George Russell. De snelheid zat er wel goed in bij de Nederlander, maar die had moeite om Russell in te halen omdat zijn DRS niet altijd meewerkte.

“Dan wil hij er zo snel mogelijk voorbij, maar eens te meer bleek dat het bijna niet te doen is om in de Formule 1 in te halen zonder DRS”, schrijft vader Jos Verstappen in zijn column voor Verstappen.com. “Je hoorde duidelijk de frustratie in zijn stem. Ik zag het ook in de manier waarop hij reed. Dan rijdt hij net wat agressiever, dan wil hij meer. Die stijl heeft hem in het verleden ook al veel gebracht.”

Door de uitvalbeurt van Charles Leclerc ging de strijd tussen Verstappen, Pérez en Russell plots om de zege. Laatstgenoemde haakte wat meer af terwijl Red Bull Pérez de opdracht gaf om het Verstappen niet moeilijk te maken omdat ze op andere strategieën zaten. Verstappen ging in zijn derde stint naar de zachte band en liep met enkele seconden per ronde in op de koplopers.

“Ik moet wel zeggen dat ik vind dat Red Bull het waanzinnig goed heeft opgelost”, vervolgt Jos Verstappen. “De strategie werd omgegooid. De keuze om Max voor de tweede keer op de zachtste band te laten rijden – in de derde stint – gaf hem de kans om te pushen. Op die manier heeft hij zijn voorsprong gepakt.”

Op de boordradio was de frustratie van Max Verstappen goed te horen. Daar heeft Jos Verstappen alle begrip voor. “Ik snapte zijn frustratie aan het begin van de race overigens helemaal”, aldus Verstappen senior. “Als het niet gaat zoals hij wil door een probleem, dan is hij wel iemand die zijn onvrede uit. Daar is wat mij betreft ook niets mis mee. Hij vraagt het uiterste van het team, maar andersom is dat ook het geval. Daarom zijn ze samen zo succesvol.”