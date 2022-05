Max Verstappen heeft dan wel de Grand Prix van Spanje gewonnen, geheel van een leien dakje ging het niet helemaal voor de Red Bull-coureur. Al vroeg in de race merkt hij dat de DRS net als op de zaterdag niet meewerkt en op een circuit waar het lastig inhalen is, bood dat de nodige uitdaging.

Verstappen heeft een prima start op het Circuit de Barcelona-Catalunya maar heeft niet genoeg om polesitter Charles Leclerc te verschalken voor de leiding. Hij heeft zo goed zicht op de Ferrari voor zich, totdat hij al vroeg een foutje in bocht 4 maakt en door de grindbak schiet. Hij verliest twee posities door de sterke rugwind en weet dat hij nu wat inhaalacties moet plaatsen om weer voor de zege te strijden.

Verstappen zit dan achter teamgenoot Sergio Pérez, die op zijn beurt achter de Mercedes van George Russell zit. Hij sluit aan en heeft de DRS tot zijn beschikking. Tenminste, dat is op papier het geval. Vanaf de pitmuur wordt Verstappen gewaarschuwd: “We hebben mogelijk weer problemen met de DRS”, meldt engineer Gianpiero Lambiase. Het is niks nieuws na de problemen op zaterdag, maar in de race des te kostbaarder. Even later volgt er toch wat goed nieuws: “De DRS werkte in de inlap wel.”

Toch is op de beelden te zien dat de DRS niet altijd werkt. Verstappen drukt de knop voor de DRS in, maar die klapt al snel weer dicht. “De verdomde DRS werkt niet!”, schreeuwt Verstappen het uit op de boordradio. Met flinke frustratie zit Verstappen vervolgens rondenlang achter de Mercedes van George Russell. “We kunnen de DRS niet eens werkend krijgen, ongelofelijk!”, neemt de frustratie bij de Red Bull-coureur toe.

Problemen DRS houden aan

Verstappen nadert en krijgt van Lambiase te horen dat hij de DRS kan gebruiken, maar de regerend wereldkampioen heeft daar een duidelijk antwoord op: “Mijn DRS werkt niet, vriend!” Hij krijgt vervolgens wel een suggestie vanaf de pitmuur. “We geloven dat je de DRS afgelopen ronde hebt dichtgedrukt.” Ook daar heeft Verstappen een duidelijk antwoord op: “Omdat ik hem vijftig keer indruk voordat-ie verdomme werkt!”, foetert Verstappen. Lambiase geeft dan nog een tip: “Probeer gewoon één keer in te drukken na de kerbstone.”

De wisselvalligheid van de DRS blijft echter aanwezig en de ene ronde kan Verstappen dus de aanval inzetten, de andere ronde niet. In ronde 24 wordt het al helemaal spannend wanneer hij de DRS een keer aan zijn zijde heeft en in bocht 1 zijn Red Bull aan de binnenkant van Russell zet, maar de Brit volhardt en behoudt zijn tweede plek. Verstappen is niet blij met de verdedigende acties van de Mercedes-coureur, die volgens hem ‘beweegt tijdens het remmen’. Het team legt het neer bij de FIA, maar die bestraffen Russell er niet voor.

Pérez niet helemaal blij

Ondertussen komt teamgenoot Sergio Pérez, die op een andere strategie zit, dichterbij en begint hij de pitmuur te verzoeken om Verstappen aan de kant te laten gaan. In ronde 29 komt Verstappen binnen voor zijn tweede pitstop, waarmee Pérez indirect zijn zin krijgt. Na de tweede pitstop van Pérez en de derde van Verstappen krijgt Pérez, die aan de leiding gaat, de subtiele hint vanaf de pitmuur dat hij Verstappen voorbij moet laten als hij achter hem zit te pushen. Pérez is er niet helemaal blij mee (“Dat is niet eerlijk, maar oké”), Verstappen kan het wel waarderen dat de Mexicaan naar de orders luistert. “Bedankt, vriend”, aldus de Nederlander.

De race verloopt vervolgens een stuk beter voor Verstappen en de rust keert dan ook terug op de boordradio. Verstappen cruiset naar de zege in de zeer vermakelijke Spaanse Grand Prix en neemt de leiding in het kampioenschap over van de uitgevallen Leclerc. “Soms moet je er echt voor gaan”, slaakt Lambiase een zucht van opluchting als zijn coureur over de streep komt. “Ah, lovely“, klinkt Verstappen kalmpjes. “Het was een moeilijk begin, maar we hebben het weten te keren. Erg goed gedaan allemaal, een heel goed resultaat en mijn dank gaat uit naar Checo. Hij is een geweldige teamgenoot.”

Na de race maakt Pérez duidelijk dat hij niet helemaal blij was met de teamorders. “Ik ben blij voor het team, maar we moeten hierover spreken”, klinkt het op de boordradio.

