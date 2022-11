Jos Verstappen vindt dat zoon Max en Red Bull ‘echt moeten genieten’ van het dominante seizoen 2022. Het gaat volgens Jos ‘niet vaak meer gebeuren’ dat een coureur vijftien zeges in één seizoen behaalt, al is Max volgens Jos ook wel klaar met het seizoen: “Het was minder spannend.”

Max Verstappen veroverde in Abu Dhabi zijn vijftiende zege van het seizoen nadat hij op zaterdag al zijn twintigste Formule 1-poleposition pakte. Het was een sterke afsluiting van het dominante seizoen voor de tweevoudig wereldkampioen.

“Iedereen keek natuurlijk naar het gevecht om P2 en P3, maar voor mij was Max natuurlijk het belangrijkste”, blikt Jos Verstappen terug op de race bij Viaplay. “Vijftien overwinningen [in één seizoen] ga je niet meer vaak meemaken. Daar moeten we echt van genieten.”

Lees ook: Verstappen wint GP Abu Dhabi, Leclerc troeft Pérez af in strijd om P2

“Hij heeft het gewoon fantastisch gedaan, hij is heel sterk en weet wat hij doet met de banden, hij controleerde de race en had nog wat over op het einde”, vervolgt Jos. “Hij was dit seizoen gewoon heel sterk, dat krijg je ook als je een goede auto hebt. Daar genieten wij van”, lacht de vader van Max.

RB18 meer naar Max toe

Het was met een flink pakket aan nieuwe technische regels nog maar de vraag of Red Bull dit seizoen net zo sterk kon beginnen als dat het in 2021 eindigde. Maar met zowel de coureurs- als constructeurstitel op zak ging het zelfs beter dan verwacht.

“Je weet dan niet, zeker na zo’n seizoen als vorig jaar, hoe je ervoor staat”, doelt Jos Verstappen op zo’n regelrevolutie. “We hebben van het begin af aan een goede auto gehad en gedurende het seizoen hebben we de auto stilletjes verbeterd. Langzamerhand kwam deze ook meer naar Max toe en daar is dit het resultaat van.”

Lees ook: Verstappen heeft na vijftiende zege van 2022 ‘goede motivatie’ voor 2023

Het was duidelijk het seizoen van Red Bull, maar Jos Verstappen houdt er rekening mee dat het volgend jaar weer dichter bij elkaar zit. “Dat is ook de bedoeling van deze reglementen”, stelt hij. “Ik vind dat niet erg”, aldus Verstappen sr., die liever ‘mooie gevechten op de baan’ ziet, evenals een titelstrijd die ’tot de laatste race’ gaat.

Max toe aan pauze

Welk team dan de grootste bedreiging zal vormen voor Red Bull, durft Verstappen niet te zeggen. “Ik had eerlijk gezegd verwacht dat Mercedes hier sterker zou zijn. Vorige week waren zij enorm sterk en wij nergens. Nu was het juist omgedraaid. Het is gewoon wisselvallig en als je dan net de details niet voor elkaar krijgt, dan wordt het moeilijk. Maar dat maakt het ook ontzettend interessant.”

Na 22 races is het tijd voor de winterstop tot aan de testdagen in Bahrein. Voor Max Verstappen komt die pauze goed uit, meent vader Jos. “Hij is er nu gewoon een beetje klaar mee. Als je de titel al binnen hebt, dan is de druk er vanaf en dan is het ook minder spannend. Voor Max was het vooral belangrijk dat hij het record van meeste overwinningen verbrak”, aldus Jos.

Foto: Getty Images