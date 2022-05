Red Bull-kopstukken Helmut Marko en Christian Horner prijzen zich gelukkig met de zege van Max Verstappen in Spanje, zeker aangezien er de nodige moeilijkheden – in Spanje en eerdere raceweekends – aan voorafgingen. Inmiddels staat Verstappen bovenaan het rijdersklassement, en Red Bull bij de constructeurs.

“Ja”, is in klein comité Marko’s korte antwoord op de vraag of het DRS-probleem dat Verstappen zondag in de race plaagde hetzelfde was als zaterdag in de kwalificatie. Het was ‘iets mechanisch’, legt hij uit. “We moeten het oplossen. We dachten dat we de problemen na de kwalificatie hadden opgelost, maar nee.”

Wat Marko niet uitsluit, is dat het afslankprogramma voor de RB18 een rol heeft gespeeld. “Als je iets lichter maakt, wordt het ook kwetsbaarder.” Teambaas Horner haalt dat ook aan. “We moeten het verder onderzoeken, maar gewicht is een factor en misschien zijn we daar iets te fanatiek mee geweest.”

Vrolijker gestemd is in elk geval Marko over het tempo. “Toen we vrij baan hadden, hebben we laten zien dat we de snelste auto van het veld hebben.” Volgens Horner zat het qua tempo ook wel goed, maar: “Ik denk dat het nog heel close is tussen beide auto’s”, doelt hij op de Red Bull en Ferrari.

Het grijze gevaar?

In Spanje leek het er vrijdag en zaterdag soms even op dat zich een derde team in de strijd kon mengen, met Mercedes. “Ze komen dichter in de buurt, maar kunnen ons nog niet uitdagen”, constateert Marko. Ook Horner ziet Mercedes ondanks dat ze ‘zeker een stap hebben gezet’ nog niet als groot gevaar.

“We hebben ze nog altijd met weet ik hoeveel seconden voorsprong verslagen”, verwijst hij naar het verschil van 32 seconden tussen winnaar Verstappen en George Russell, de nummer drie. Dat gezegd hebbende: “Het is een kwestie van tijd voor ze zich in de strijd mengen, dat zeg ik al het hele jaar.”

Afgeschreven

De zondag in Spanje was daarbij wel een reminder dat het kan verkeren. Na drie races stond Verstappen 46 punten achter in het WK op Ferrari’s Charles Leclerc. Drie races later heeft de Nederlander de rollen omgedraaid en staat 6 punten voor.

Red Bull acht zich ‘zeker niet onverslaanbaar’, benadrukt Horner, want: “We hebben dus wel gezien hoe snel dingen kunnen veranderen.” Marko is, zoals wel vaker, meer uitgesproken: “Jullie hadden ons allemaal al afgeschreven, hè?”, zegt hij tegen de journalisten om hem heen.

“Ik zei zelf juist dat we nog genoeg races hadden om terug te komen van deze achterstand.” De uitvalbeurt van Leclerc in Spanje is daarbij een cadeautje, maar: “Wij zijn twee keer uitgevallen en hebben Ferrari dus twee keer iets cadeau gedaan. We hebben er dus nog eentje van ze tegoed.”

Verstappen

Dat Red Bull meer foutloze weekends moet hebben, is ook iets waar Verstappen al weken op hamert. Ook na zijn Spaanse succes . “Het was niet ideaal allemaal”, doelt hij op zijn eigen fout én de DRS-problemen. Verstappen riep Red Bull zaterdag ook op met updates te blijven komen in de strijd met Ferrari.