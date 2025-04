Zuid-Afrika is hard bezig met een voorstel om de Formule 1 naar het land te halen. Het Zuid-Afrikaanse land hoopt om de koningsklasse zo weer terug te laten keren naar het Afrikaanse continent. Hoewel er veel geruchten rondgingen dat de Formule 1 dan weer op het iconische Kyalami-circuit zou worden gehouden, onthult Kaapstad dat het ook een voorstel wil doen voor een stratenrace door de Zuid-Afrikaanse stad.

De Formule 1 wordt alsmaar populairder. Steeds meer landen staan daarom in de rij om een eigen Grand Prix te organiseren. Zo ook Zuid-Afrika. Het lijkt erop dat het Afrikaanse land steeds dichter bij een concreet voorstel komt voor een eigen race. De organisatoren achter het plan voor een F1-stratenrace in Kaapstad onthullen nu alvast de details van hun voorstel.

De stratenrace in Kaapstad zou door de wijk Green Point lopen, en langs het DHL-stadion. Het stadion werd gebouwd voor het WK voetbal van 2010. Het gebouw zou voor een eventuele Grand Prix in Kaapstad dienst kunnen doen als de paddock. Naar verluidt moet het plan voor een stratenrace in de Zuid-Afrikaanse stad het opnemen tegen een voorstel om de F1 terug te brengen naar Kyalami. De laatste keer dat het circuit door de Formule 1 werd gebruikt was in 1993.

“Het nieuwste ontwerp heeft alle toeters en bellen”, probeert Igshaan Amlay, de CEO van Cape Town GP, zijn plan alvast te verkopen, via Autosport. “We voldoen aan alle eisen, met het vliegveld op vijftien tot twintig minuten afstand van het circuit. We hebben een goed ziekenhuis op het terrein en genoeg hotels op loopafstand.” Hoewel Amlay ervan overtuigd is dat Kaapstad als stratenrace veel te bieden heeft, moet het voorstel het wel opnemen tegen Kyalami. “Kyalami heeft een rijke Formule 1 geschiedenis, dus het is een straatrace versus een speciaal gebouwd circuit. We wachten af wat de beslissing zal zijn. We kunnen hier gemakkelijk 250.000 mensen ontvangen, dus het maakt de race toegankelijker voor meer mensen.”

Kapers op de kust

Mocht het plan van Kaapstad de voorkeur krijgen van de Zuid-Afrikaanse overheid, dan is het nog niet zeker dat de F1 ook daadwerkelijk door de straten van de stad zal rijden. Ook Thailand, Rwanda en Zuid-Korea proberen namelijk de koningsklasse naar hun land te krijgen.

