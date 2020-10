CEO Daimler: ‘Het zou gek zijn als Mercedes nu de Formule 1 zou verlaten’

Mercedes twijfelde lang of ze het nieuwe Concorde Agreement moesten tekenen, maar uiteindelijk gingen ze overstag. Het is volgens Daimler CEO Ola Kallenius de juiste beslissing. “Het zou gek zijn als we nu de Formule 1 zouden verlaten.”

Eén reden waarom Mercedes blijft, is de introductie van de budgetcap in 2021. De kosten worden daarmee gedrukt en zo is het voor fabrikanten aantrekkelijker om in de Formule 1 te blijven en dus ook voor Mercedes.

“Onze financiële directeur Harald Wilhelm is ontzettend blij dat de kosten gehalveerd worden en dat we nieuwe sponsoren krijgen. Eerst betaalden we ons scheel aan de Formule 1 en kregen we er weinig voor terug en nu gaan we met het Formule 1-team winst maken, zoals Bayern München in het voetbal bijvoorbeeld”, vertelt Källenius aan het Duitse Manager Magazin.

“Aan het begin van het jaar heroverwogen we wat ze zouden gaan doen. De televisiegelden stijgen gigantisch, de sport wordt in Europa, Azië en Zuid-Amerika steeds populairder en we krijgen steeds meer jonge fans erbij door met name social media en esports. Waarom zouden we dat weggooien? Dat zou gek zijn”, aldus de CEO van Daimler.

