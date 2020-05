‘Kansen Hockenheim nemen toe nu Britse GP op de tocht staat’

De kans lijkt weer wat toegenomen dat er in 2020 tóch een Duitse Grand Prix op de door de coronacrisis flink in de war geschopte Formule 1-kalender staat, nu de Grote Prijs van Groot-Brittannië juist in gevaar is.

Het leek zo’n logisch plan van de Formule 1: begin juli eerst twee races op de geïsoleerd gelegen Oostenrijkse Red Bull Ring afwerken, en dan twee keer ‘thuis’ op Silverstone, wat zo lekker dichtbij is voor zeven van de tien teams. Maar de door de Britse regering aangekondigde quarantaine-maatregelen voor reizigers (twee weken verplicht voor iedereen die het land in komt) lijken roet in het eten te gooien.

Nu het steeds minder waarschijnlijk lijkt dat een uitzondering op de quarantaine-regels wordt gemaakt voor de Formule 1, behoort in elk geval kort na Oostenrijk in Engeland racen ogenschijnlijk niet tot de mogelijkheden. Slecht nieuws voor Silverstone, maar goed nieuws voor Hockenheim, dat zich heeft opgeworpen als alternatieve racelocatie.

Op de terugweg uit Oostenrijk zou het Formule 1-circus immers een tussenstop in Duitsland kunnen maken. De Duitse Grand Prix stond oorspronkelijk niet op de kalender voor 2020, maar zou voor de Formule 1 een redelijk ‘pasklare’ oplossing ter invulling zijn. ‘De kansen voor Hockenheim zijn weer gestegen’, schrijft het Duitse Auto Bild niet voor niks.

Het zou daarbij ook om niet één, maar twee races gaan, schrijft de Duitse publicatie. Hockenheim-CEO Jorn Teske erkent daarbij in gesprek met Motorsport dat ‘het er inderdaad naar uitziet dat het besluit over de quarantainemaatregelen in Engeland gevolgen kan hebben voor de Europese racekalender en dus ook voor ons’. Ook op Hockenheim zou overigens zonder publiek geracet worden.

‘Enorme kans verloren’

Voor Silverstone zou ondertussen ‘een enorme kans verloren gaan’ als de double op het Britse circuit niet door kan gaan, stelt David Richards, voorzitter van de Britse motorsportbond tegenover The Telegraph. Volgens Richards is het risico daarop ‘zeer reëel’. “Maar ik hoop dat we een oplossing kunnen vinden. Ik merk namelijk wel dat er een enorme bereidwilligheid is vanuit de overheid”, houdt hij vertrouwen.