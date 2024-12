Sergio Pérez eindigde zijn teleurstellende 2024-seizoen met slecht nieuws. De Mexicaan kreeg halverwege december te horen dat hij zijn Red Bull-stoeltje volgend seizoen kwijt is. Pérez is echter nog geen maand uit de Formule 1, of de vraag wordt al gesteld of de coureur ooit nog terug kan keren. Helmut Marko geeft de coureur alvast een beetje hoop.

Pérez behaalde de achtste plaats in het coureurskampioenschap in 2024, 285 punten achter teamgenoot en kampioen Max Verstappen. Het was slechts de druppel die de emmer deed overlopen, na een seizoen vol met dieptepunten voor de Mexicaan. Aan het begin van het jaar, toen hij nog vier podiumplaatsen pakte, zag de man uit Guadalajara dat nog niet aankomen.

“Hij hoopte steeds weer zijn oude vorm terug te vinden”, onthult Red Bull-adviseur Helmut Marko, tegen Sport.de. “Hij won vijf Grands Prix bij ons en eindigde vorig jaar op de tweede plaats in het wereldkampioenschap.” Pérez kwam na zijn laatste podium in China in een vormdip terecht, en lukte het vervolgens niet om zijn oude vorm terug te vinden.

Nieuwe kansen

“Toen besefte hij ook eindelijk dat een heropleving in deze setting voor hem niet mogelijk was en dat uit elkaar gaan het beste zou zijn”, vervolgt Marko, die Pérez gelijk een beetje hoop geeft. “Er zijn nog allerlei mogelijkheden voor hem in de toekomst. Ik denk dat hij nog steeds hoopt op de Formule 1, hoewel alle stoeltjes voor volgend jaar natuurlijk al zijn weggegeven. Maar als hij een jaar aan de zijlijn blijft staan, dan kunnen er natuurlijk, als ervaren coureur, altijd nieuwe kansen voor hem zijn.”

