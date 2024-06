Kevin Magnussen wil weken na zijn harde crash op Monaco nog steeds geen schuld bekennen. De Deen lag in het prinsdom in de clinch met Sergio Pérez – het gevecht resulteerde in een harde klapper voor de Mexicaan, waarbij beide Haas-coureurs werden uitgeschakeld. In aanloop naar de Grand Prix van Canada denkt Magnussen nog steeds dat de schuld bij Pérez ligt.

Na de crash wezen veel experts wederom naar Kevin Magnussen – met zijn tien strafpunten is hij wel vaker de gebeten hond. Daarnaast staat de Haas-coureur inmiddels bekend om zijn onstuimige rijgedrag. Veel mensen vreesden dan ook dat het incident met Pérez hem een raceverbod zou opleveren. Toch kwam Magnussen er met de schrik vanaf.

In aanloop naar de Canadese Grand Prix is de Deen er nog steeds van overtuigd dat hem geen blaam treft. Met de kennis dat de stewards hem geen straf hebben gegeven, durft hij te stellen dat Sergio Pérez wel degelijk schuldig was aan de crash. “Het verbaasde me dat Checo me zo weinig ruimte gaf”, zei Magnussen over het incident. “Hij duwde me duidelijk in de muur, maar dat is natuurlijk niet hoe we hier racen.”

‘Had hem niet moeten vertrouwen’

“Hij (Pérez, red.) kan niet zeggen dat hij me niet heeft gezien”, vervolgde Magnussen streng. “Voor mij was het duidelijk dat hij me zag, daarom bleef ik zo hard doorrijden. Als ik dat niet zeker wist, had ik waarschijnlijk gas teruggenomen. Daarom vertrouwde ik erop dat hij genoeg ruimte zou overlaten. Achteraf had ik dat dus niet moeten doen.”

De Haas-coureur zegt de beelden achteraf nog vaak te hebben bekeken. “Je mening wil dan nog wel eens veranderen, maar in dit geval houd ik voet bij stuk.”

