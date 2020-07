Overstuur: botsautootje

In zijn column ‘Overstuur’ buigt Formule 1-romanticus en schrijver Koen Vergeer zich op voor hem typische wijze over wat hem tijdens, voor en na de raceweekends bezighoudt in de Formule 1. Vandaag is dat Charles Leclerc, wiens acties en excuses op de Red Bull Ring Vergeer behoorlijk overstuur maken.

Iets moet Charles Leclerc toch gedacht hebben, daar in bocht 3. Of was het puur racersinstinct dat hem als een idioot op zijn tegenstanders deed inrijden? Het was er al hutje-mutje-vol, niemand kon nog een kant op, en dan komt Charles Leclerc… Wat bezielde de man die Ferrari weer kampioen moet maken?

Heeft hij gedacht: het moet kunnen, het móet kunnen, want ik ben Charles Leclerc in een Ferrari, dus iedereen gaat wel opzij?

Of dacht hij: wat een hok deze auto, ik kleun gewoon tegen de eerste de beste kneus op, zodat ik lekker naar huis kan. Hij kan ook gedacht hebben: ik ga ze, net als in Monaco, even laten zien dat ik schijt heb aan die anderhalve meter.

Misschien is er team-intern gesproken en dacht onze Charles: we hebben afgesproken dat Vettel, indien nodig, voor mij aan de kant gaat. Nou ja, ik vind het nu best wel nodig, dus hup Seb, schuif eens wat opzij! Of nog erger: Mattia heeft vanmorgen in de briefing gezegd dat we ons niet op een ronde mogen laten rijden door die Duitsers, ik zie eigenlijk maar één manier om dat te voorkomen.

Of heeft de goede Charles medelijden met zijn teamgenoot en gedacht: als ik Seb nu eens een flinke peer geef, dan trekt Mateschitz nog voor Spa zijn portemonnee om zijn viervoudige oogappel te redden uit deze slangenkuil.

Het kan natuurlijk ook zijn dat Charles er zo zijn eigen ijzeren racelogica op na houdt: hij weet ook dat Mercedes er na een halve ronde vandoor is, dus als hij nu eens Vettel aantikt, dan tikt Vettel Sainz aan, Sainz raakt Max, Max klapt op de Mercedessen en dan rijdt hij, Charles Leclerc, straks als eerste over start-finish!

Of dacht hij aan vorig jaar? Toen heeft Max hem toch ook naast de baan gedrukt en zei iedereen dat ze zo mochten racen, dus hup de beuk erin! Of wil hij gewoon dat Binotto ontslagen wordt? Wilde hij botsautootje spelen? Dacht hij misschien aan zijn geheime idool Pastor Maldonado?

Achteraf kwam Leclerc met excuses. Daar komt hij intussen wel erg vaak mee. Hij is teleurgesteld in zichzelf, hij heeft het team laten zitten, hij gaat er van leren. Ik geloof er helemaal niks van. Ik wil gewoon weten wat hij dacht toen hij als een doorgedraaide malloot op een hoop auto’s inreed.

En het ergste is: ik kan werkelijk niks verzinnen.

