Haas-teambaas Ayao Komatsu waarschuwt de Formule 1 om niet ‘overhaast te reageren’ op de crash van Oliver Bearman. Het zware ongeval van de Britse coureur op Suzuka kwam mede door het grote verschil in snelheid tussen Bearman en Franco Colapinto, voor wie de Haas-coureur moest uitwijken, mogelijk gemaakt door het nieuwe energiebeheer. Komatsu pleit voor structurele en goed doordachte veranderingen na het incident: ‘Zodat we niet een paar races later zeggen: ‘Dat was de verkeerde keuze’.’

Het was een angstaanjagend moment tijdens de GP Japan. Oliver Bearman die met een impact van 50G tegen de barrières bij Spoon terechtkwam. De jonge Brit moest uitwijken voor Franco Colapinto, toen hij met een hogere snelheid de Argentijn benaderde. Colapinto reed op dat moment langzamer omdat hij zijn batterij aan het opladen was. Bearman gebruikte deze juist voor een boost in snelheid.

Veel coureurs – onder wie Carlos Sainz en Max Verstappen – waarschuwden al dat dit soort incidenten konden gebeuren onder de nieuwe reglementen. In de paddock klinkt de roep voor reglementswijzigingen vanuit de FIA luider dan ooit. Haas-teambaas Ayao Komatsu waarschuwt echter voor een ‘overhaaste reactie’ vanuit het bestuursorgaan.

“We bekijken het vanuit alle invalshoeken, want als we veranderingen doorvoeren, moeten het wel de juiste zijn”, vertelt de Japanse teambaas aan Sky Sports F1. “We kunnen niet overhaast reageren en dan een paar races later zeggen: ‘Dat was de verkeerde keuze’. Het goede is dat de F1-gemeenschap – alle teams, de FIA en de F1 – allemaal op een heel open en transparante manier samenwerken. Dat is iets wat ik nog niet eerder in deze mate heb gezien. Ik heb er alle vertrouwen in dat we als F1-gemeenschap de juiste oplossing zullen vinden voor alles wat we moeten verbeteren.”

Kleine veranderingen

Volgens Komatsu kunnen kleine aanpassingen al voor grote veranderingen zorgen voor de Formule 1 onder het nieuwe reglement. “We hebben al maatregelen genomen. Een kleine stap in de richting van kwalificatie door de hoeveelheid terug te winnen energie te verminderen. Dat was een goede stap,” vervolgt de Japanner aan de media. “Ik ben er zeker van dat als we die, laten we zeggen, relatief kleine verbeteringen doorvoeren, we zowel de show als de veiligheid drastisch kunnen verbeteren.”

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.